La presentazione del libro VIETATO A SINISTRA (Castelvecchi) – Dieci interventi femministi su temi scomodi, a cura di Daniela Dioguardi – si terrà lunedì 20 maggio alle 17 all’Istituto Gramsci, Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4 Palermo.



Cosa succede quando la sinistra “progressista” si chiude al confronto su alcuni temi e l’inclusione diventa dogma? Oltre a lasciare spazio in maniera allarmante alla destra sugli stessi temi, rischia di contribuire all’affermazione di nuove censure e ingiustizie, anziché allo sviluppo di nuove pratiche democratiche. Le autrici di “Vietato a sinistra” cercano di restituire, attraverso dieci interventi critici, la complessità di alcune questioni chiave della cultura contemporanea, sempre da una prospettiva femminista. La maternità surrogata, il sistema prostituente, l’affido condiviso nelle separazioni, le ripercussioni della logica paritaria, l’”identità di genere” che sostituisce il sesso sono solo alcune materie in cui è necessario riportare al centro la prospettiva delle donne, per evitare che l’inclusione indifferenziata le cancelli nuovamente.



Interverranno Valentina Chinnici, Cristina Gramolini, Francesca Izzo, Salvatore Nicosia

Coordina Maria Concetta Sala



Introduzione di Francesca Izzo

1. La misura della parità, di Silvia Baratella

2. La cancellazione della madre attraverso la legge sull’affido condiviso, di Marcella De Carli Ferrari

3. C’era un’assemblea civica sulla genitorialità sociale a Milano, di Lorenza De Micco e Anna Merlino

4. Mercato, libertà e censura del pensiero, di Daniela Dioguardi

5. Prostituzione pornografia e libertà, di Caterina Gatti

6. La “rivoluzione gentile” non è più gentile, di Cristina Gramolini e Roberta Vannucci

7. I sessi sono due come oltraggio all’inclusività, di Doranna Lupi

8. Vietato dire donna, di Laura Minguzzi

9. Il femminismo al tempo del RUNTS, di Laura Piretti

10. “Per me le cose sono due”, la parola femminista tra svuotamento e risignificazione, di Stella Zaltieri Pirola





Luogo: istituo gramsci, via gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

