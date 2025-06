Nasce il magazine “Orgoglio Italiano – Sicilia e Italia nel mondo”

Presentazione ufficiale il 5 luglio 2025 alle ore 19:00 presso Torre Artale, Trabia (PA)

Il Capitolo di Palermo “Vincenzo Sellaro 3009” dell’Order Sons and Daughters of Italy in America (OSDIA) è lieto di annunciare l’uscita del primo numero del magazine “Orgoglio Italiano – Sicilia e Italia nel mondo”, con il titolo internazionale “Proud of Italy – Sicily and Italy in the World”. Un progetto editoriale che nasce per raccontare l’Italia e la Sicilia attraverso gli occhi di chi vive e rappresenta la cultura italiana nel mondo, con uno sguardo particolare rivolto alla comunità italo-americana. Il magazine affronta temi culturali, sociali, territoriali e giuridico-economici, dando voce a storie, tradizioni e legami che uniscono le due sponde dell’oceano. La presentazione ufficiale del magazine si terrà il 5 luglio 2025 alle ore 19:00 presso la prestigiosa sede di Torre Artale – Trabia (PA), in collaborazione con Allegroitalia. Un’occasione speciale per condividere il progetto con lettori, collaboratori, istituzioni e partner. Durante l’evento verranno presentati i contenuti del numero 1 e le rubriche a cura di professionisti italiani e americani.

Per ulteriori informazioni o accrediti stampa: redazione@osdiapalermo.it

Luogo: Torre Artale , TRABIA, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.