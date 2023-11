Sarà presentata in anteprima martedì 14 novembre alle ore 20.30 al cinema Rouge et Noir, la seconda stagione di Monterossi – La serie.

Ad accompagnare la proiezione dei primi due episodi saranno presenti il regista Roan Johnson e l’interprete Diego Ribon.

La serata è organizzata da Palomar, Prime Video, Sellerio e Cinema City.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti confermando la presenza alla mail: eventipalomar@gmail.com

Diretta da Roan Johnson e tratta dal romanzo “Torto marcio” di Alessandro Robecchi edito da Sellerio Editore, la seconda stagione di Monterossi – La serie è scritta da Roan Johnson, Davide Lantieri e Alessandro Robecchi e ha per protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Diego Ribon, Donatella Finocchiaro, Martina Sammarco, Luca Nucera, con Tommaso Ragno, Francesca Inaudi, Alessandro Fella, Giordana Faggiano, Beatrice Schiros, Marina Occhionero, Maurizio Lombardi, Gabriele Falsetta, Keta, Jenny De Nucci, Silvia Briozzo, Giuseppe Ippoliti, con la partecipazione di Maria Paiato, con la partecipazione straordinaria di Carla Signoris.

Una scia di omicidi inspiegabili, collegati da uno strano rituale, che gettano Milano nel panico. Tre ragazzi che incrociano i loro destini in quella kasbah proletaria e multietnica che è piazza Selinunte. Due killer che per sbarcare il lunario sono costretti ad andare a Reggio Calabria in cerca di un assassino che non si trova. E al centro di tutto Carlo Monterossi, in fuga da Crazy Love e in cerca di un po’ di giustizia.

Materiali stampa QUI

Luogo: Cinema Rouge et Noiur, Piazz Verdi , 14, PALERMO, PALERMO, SICILIA

