Lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso Casena dei Colli via Villa Rosato 20/22, si terrà la presentazione del libro “Equilibrio Perfetto. Buone prassi e consigli per conciliare lavoro e famiglia”, a cura di A.N.A.S. Nazionale – Associazione Nazionale di Azione Sociale.

Il volume, pensato come un manuale pratico, nasce con l’obiettivo di offrire strumenti e suggerimenti utili alle donne per riuscire a conciliare al meglio lavoro, famiglia e benessere personale, in un’ottica di crescita sociale e culturale.





L’incontro, moderato dalla Dott. Gianluca Cangemi, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori:

• Dott.ssa Nuccia Albano, Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana

• Dott.ssa Mimma Calabrò, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Palermo

• Dott.ssa Alessandra Giannola, Presidente A.N.A.S. Nazionale





L’evento rientra nel progetto di Conciliazione vita-lavoro promosso da A.N.A.S. Nazionale e finanziato dalla Regione Siciliana – Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro.

Un’occasione importante per condividere esperienze, buone prassi e prospettive concrete su un tema centrale per il benessere delle persone e delle comunità.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Luogo: Via Villa Rosato , 20/22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

