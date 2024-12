Un suggestivo Presepe Vivente prenderà vita nello storico Castello di Carini. Grazie al lavoro della Associazione Collisioni ets con il patrocinio del Comune di Carini e dell’Assessorato ai Beni Culturali.



L’evento si terrà nelle seguenti date:

26 dicembre 2024

1 gennaio 2025

6 gennaio 2025

dalle ore 17:00 alle 21:00.

Un’occasione unica per immergersi nella magia della Natività, ambientata nella splendida cornice medievale del castello, dove storia e spiritualità si fondono per dar vita a un’esperienza autentica e coinvolgente. I visitatori potranno vivere un percorso emozionante tra personaggi in costume, antichi mestieri e scene di vita quotidiana ispirate alla tradizione natalizia.

La manifestazione è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei gruppi Scout Carini 1 e Carini 2, il cui impegno e dedizione hanno contribuito alla realizzazione di un evento che punta a unire la comunità, valorizzare il patrimonio culturale e trasmettere i valori del Natale.

Un ringraziamento particolare va inoltre all Assessore Beni e Attività Culturali, Politiche Sociali del Comune di Carini e al Comune di Carini e alla Città Metropolitana di Palermo che hanno creduto nell’importanza di promuovere iniziative culturali e di aggregazione come questa, rafforzando l’identità e la tradizione del nostro territorio.

Maggiori info sul sito di Carini Città Parlante.





