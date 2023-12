CESSATE IL FUOCO! – FUORI LA GUERRA DALLA STORIA. Il Presidio Donne della Pace domenica 24 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 alla Statua, piazza Vittorio Veneto a Palermo

Le Donne del Presidio grideranno PACE! indossando una sciarpa bianca per tessere idealmente una coltre di cura e solidarietà

I numeri parlano da soli, dal 7 ottobre 2023, giorno in cui Hamas ha attaccato Israele, sono stati almeno 20mila i morti a Gaza (fonte Ansa), 6200 donne e 8000 bambini, e all’orizzonte non si profila nessuna realistica ipotesi di tregua, i bombardamenti israeliani proseguono senza sosta in una scia di sangue e lacrime.

Il Presidio Donne della Pace scende in piazza ogni settimana a ribadire il risoluto NO ad ogni forma di guerra e violenza dall’inizio del conflitto ruisso ucraino nel febbraio del 2022. Anche domenica 24 dicembre dalle 17.00 alle 19.00 sarà alla Statua, piazza Vittorio Veneto a Palermo, a chiedere lo stop all’uso delle armi, della violenza, a dire BASTA! alla morte.

Questo Natale non c’è nulla da festeggiare senza la pace. Natale è celebrazione della vita e dell’amore; la guerra, con il suo seguito di morte e di odio, sta divorando ogni speranza che si possa dare un senso coerente al Natale.

Le Donne del Presidio grideranno PACE! indossando una sciarpa bianca per tessere idealmente una coltre di cura e solidarietà per l’immane sofferenza arrecata dalle guerre armate. E’ insopportabile la vista dei corpi dei bambini dilaniati così come è inaccettabile che pochi decisori di morte annientino territori e popoli. Conquiste millenarie di civiltà non possono essere cancellate dalle logiche primitive della guerra.

Per dare un senso coerente a questo Natale il Presidio Donne della Pace chiede:

– il CESSATE IL FUOCO IMMEDIATO a Gaza e in tutti gli altri luoghi di conflitto;

– ai/alle rappresentanti della politica di fare SOLO alleanze di pace;

– condanna ogni decisione diretta o indiretta di risposta armata;

– pretende che i territori non accolgano armi, men che mai nucleari;

– sostiene i lavoratori portuali e ferroviari nelle azioni di boicottaggio dei trasporti di armi.

Sono insieme al Presidio Donne per la pace: Le donne dell’Università Popolare Di Carini, Le Ragazze del Progetto Futura – Rete Di Donne, la Consulta Donne Capaci, il Teatro dei ragazzi APS: l’arte adotta un bambino, il Circolo Laudato Si’.

PRESIDIO DONNE PER LA PACE:

UDIPALERMO – Le Rose Bianche – Donne CGIL Palermo – Coordinamento Donne ANPI – Emily – Donne Caffè filosofico Bonetti – Fidapa sez. Palermo Felicissima – Il femminile è politico – #governodilei – Donne no Muos no war – CIF – Le Onde – Arcilesbica

Luogo: Palermo, piazza Vittorio Veneto, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.