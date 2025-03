Un evento dedicato all’arte, alla cultura e alla creatività animerà l’auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo: giorno 28 marzo a partire dalle ore 17,15 si svolgerà “Primavera e Rinascita”, un incontro esclusivo nell’ambito di Art and Wine 2025, che premierà personalità di spicco del mondo dello spettacolo, della musica e della letteratura con menzioni speciali per il loro contributo culturale.





L’iniziativa è organizzata da Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono noto come artista e pittore internazionale, rispettivamente presidente e direttore di fondazione Costanza che già da molti anni hanno fatto dell’arte e della moda il loro vessillo diffondendo cultura in Italia e all’estero. Per questo evento ci sarà la collaborazione di Marika Faraci che li affiancherà nella conduzione dell’evento, con il supporto delle assistenti Sofia Napolitano e Sofia D’Amico.

Un evento ricco di talenti

Il programma prevede la partecipazione di artisti, scrittori, attori, musicisti e professionisti di vari settori, che contribuiranno a rendere la serata un’esperienza indimenticabile.





Ospiti d’eccezione:

Maria Corso, cantante e musicista, Francesca Picciurro, attrice, Belinda Ferraro stilista e presidente B&M Foundation, Tiziana Martilotti, attrice, Michele Pedone, responsabile Costantino Wines, Cinzia Mandalá event planner, Anna Mauro, direttrice artistica, autrice e regista, Martina Pochini, attrice, Giovanna Ferrara, maestro violinista, Historical Dance Academy, esibizione di ballo storico, Marika Rubino (Marisa), event planner, Yaren Fricano, videomaker cinema/TV, Maurizio Lucchese, Associazione Mondello Arte, Marika Faraci, docente e influencer, Elia Severino, avvocato, Antonella Giotti, attrice, Sergio Pochini, attore e scenografo, Roberto Tusa, violinista, Matteo Coffaro, modello, Poeti e scrittori: Rosa Maria Chiarello, Alessandra Di Girolamo, Sabrina Serra, Katty Tamburello, Serena Contino, Francesco Federico, Fabiana Bia Cusumano

Artisti: Alessandra Spataro, Edgar Mabboux, Barbara Banelli, Stefano Donato, Michela Pierobon, Elena Bullo, Sandro Santo Aruta, Claudio Sciacca, Antonella Gatti, Valentina Zedda, Simona Dragomir, Serena Contino, Sara Leone, Filomena Vezza, Angela Thouless, Alessandro Costanza, Letizia Marchione, Eric Anthony Hinds, Anna Santoro, Monica Cristaldi, Carola Helwing





Organizzazione e supporto tecnico

L’evento sarà documentato attraverso immagini e video a cura di un team di professionisti: Fotografia – Alexandra Gavrilescu, video comunicazione – Gioele Pennino, fonico – Alex Dj Eventi, pastry Chef – Rosalba Greco.

Un incontro tra arte e cultura

“Primavera e Rinascita” sarà un’occasione per celebrare il talento in tutte le sue forme, con momenti di spettacolo, performance dal vivo e interazioni tra gli ospiti. Un evento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte e della cultura.

Luogo: Auditorium San Mattia ai Crociferi, PALERMO, PALERMO, SICILIA

