Primo appuntamento di primavera lunedì 25 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, h 21:00

La siciliana Carla Restivo è la sassofonista ospite d’onore nel duo per La Pietra Lunare stagione Primavera!

Formatasi musicalmente a Palermo la compositrice ha proseguito gli studi al Berklee College of Music di Boston, dove ha colto l’opportunità di studiare con i Maestri George Garzone, Frank Tiberi, Tia Fuller, Edmar Colon e fra gli altri Terence Blanchard.

Laurea in Music Education Magna cum Laude, docente di Music Theory presso lo stesso college per i Summer Program, in Italia ottiene numerosi premi quali Miglior Solista presso il Premio Internazionale Gianni Lenoci 2021; 1 ° premio Sol Music 2014; Premio Concorso Nazionale Benedetto Albanese 2014; Nanouk Summer Contest 2014; Premio Pippo Ardini 2013 e il 2 ° Premio al Tuscia in Jazz European Award 2014 con il progetto “Paula Project”.

Luca Nostro, chitarrista e compositore romano, è attivo nel jazz contemporaneo e nella musica classica. A New York registra tutti i suoi album da leader e riceve recensioni dalle importantissime riviste Jazzwise e Downbeat.

Esegue la sua musica nei festival e clubs Americani ed Europei. È la prima chitarra del Parco della Musica Contemporanea Ensemble, con cui ha partecipato a prime mondiali di opere dei grandi compositori Steve Reich e Frank Zappa.

Si esibisce da solista ad Ars Musica, al Teatro dell’Opera di Roma, al Teatro Petruzzelli, al Teatro Massimo di Palermo ed è ospite fisso degli istituti di Cultura Italiani nel mondo.

Ha suonato ed inciso con alcuni fra i più grandi musicisti di jazz e musica contemporanea, per citarne qualcuno: i vincitori di Grammy Antonio Sanchez, Glen Velez e Donny Mc Caslin oltre a David Moss e Ute Lemper.

Compone musica per il teatro, fra tutte le musiche di scena del Re Lear di Shakespeare con Ennio Fantastichini, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, prodotto dal Teatro di Roma e dal Teatro Biondo di Palermo). Ed inoltre è docente di chitarra jazz al Conservatorio Toscanini di Ribera.

Dal 4 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, Palermo, è tornata La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano per lanciare il terzo capitolo de LA PIETRA LUNARE

Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st PARALLEL RECORDS.

Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) – polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” – incontra Marco Cappelli – militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica https://amicidellamusicapalermo.net/events/marco-cappelli-quartetto-gagliano/)

I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea.

I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti.

Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità.

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102 è un’occasione per salire in superficie e in crescere in costante fermento, seguendo due “comandamenti”:

• Non c’è arte se non si mette almeno “un piede” su una terra sconosciuta

• Uscire il lunedì sera

L’ingresso ai concerti è gratuito.

41st PARALLEL RECORDS (su tutte le piattaforme digitali)

https://41stparallelrecords.bandcamp.com/music





Luogo: Fabbrica 102, Monteleone , 32, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 25/03/2024

Data Fine: 25/03/2024

Ora: 21:00

Artista: Carla Restivo & Luca Nostro

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.