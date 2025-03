Per celebrare il quindicesimo anno di attività l’Associazione Culturale “Masterset Italia”, nata nel 2019 a Palermo, festeggia con il Primo Premio alla Carriera, destinato a numerosi professionisti di settore che hanno supportato attività sociali svolte sul territorio.

L’evento che assegnerà i riconoscimenti al merito, si svolgerà nel capoluogo siciliano, sabato 15 marzo, presso la sede operativa dell’associazione in via Nunzio Morello dalle ore 17.00.

Saranno premiati: l’Associazione “Un nuovo giorno ODV”, l’Associazione Aiace per il costante impegno nel terzo settore; Giuseppe Puleo per attività volte al contrasto del cyberbullismo; l’attore e cantautore Nicola Giosuè, volto noto a livello nazionale per le sue collaborazioni, con Rai e Mediaset, svolge attività sociali portando l’arte canora nelle carceri.

Tra le personalità politiche premiate per impegno sociale nel palermitano: l’ Assessore Comunale Fabrizio Ferrandelli, il Consigliere Comunale Leonardo Canto, il Vicepresidente della VII Circoscrizione Fabio Costantino.

Nel settore della comunicazione, riconoscimento per uno dei massimi esponenti dell’ingegneria regionale, Roberto Di Maria, autore del blog “Sicilia in Progress”; Ugo Piazza, Commissario Corecom Sicilia; Ninni Ricotta, direttore responsabile della testata giornalistica Giornale Cittadino Press, la giornalista Maria Concetta Cefalù e il professore Domenico La Barbera.

Per il settore moda, verrà premiata la stilista internazionale Ivana Todaro, titolare del marchio “Diamante Sposa”, esporrà abiti da cerimonia di produzione artigianale; per la musica, la violinista internazionale, Maestro Giovanna Ferrara; per il teatro Anna Mauro, autrice e regista con il direttore di produzione Sergio Pochini e gli attori Ninni Scaglione e Giuseppe Battiloro che collaborano con l’associazione. Per l’arte l’ebanista Giacomo Licciardi. Il pittore internazionale, l’artista Filippo Lo Iacono.

Premiazione anche per numerose personalità internazionali tra cui, la “B&M Fer­ra­ro N.Y.C.”,rappresentata dal presidente la stilista internazionale Belinda Ferraro ed il vicepresidente Maurizio Pezzati. Spazio alle fondazioni, tra cui la prestigiosa “Fondazione Costanza” di Caltanissetta, rappresentata dal presidente Alessandro Costanza che grazie all’arte, alla moda ed allo spettacolo riesce a rappresentare al meglio la Sicilia nel mondo. Riconoscimenti anche per i collaboratori dell’Associazione Masterset Italia: Elia Severino, Giuseppe Biondo, Serena Bommarito, Katia Di Miceli, Enrica Berna e Valentina Todaro. Verrà premiata anche l’Agenzia Remax Hunters, azienda nel settore immobiliare che si è distinta per la produttività e la tutela dei lavoratori.

.L’evento sarà condotto dal presidente dell’Associazione Masterset Italia Gioele Pennino, affiancato da Aurora Giunta volto della moda siciliana, nel 2019 è stata vincitrice di “Miss Sicilia” titolo mantenuto fino al 2021.

Luogo: Associazione Masterset Otali, Via Nunzio Morello

