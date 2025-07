Straordinaria vittoria per le Princess Himera Crew, che si sono aggiudicate il primo posto nella categoria “Mini Kidz Crew Under 10” all’Hip Hop Street Kings Italy, svoltosi a Catania. La crew, composta da ballerine tra i 7 e i 9 anni e appartenente all’associazione ASD The Factory di Termini Imerese, ha conquistato la giuria e il pubblico con una coreografia travolgente e ricca di energia, ideata dai maestri Marika Veca, Gabriele Caselli e Majid Khdiri. La vittoria catanese rappresenta un ulteriore traguardo per le Princess Himera, che hanno già raggiunto il podio in numerosi concorsi, tra cui Feel the Vibes e Space Jam, dove si sono aggiudicate anche il premio assoluto come Best Crew.





Ogni esibizione è il frutto di intenso lavoro in sala, dedizione e passione per l’hip hop. Nonostante la giovane età, le Princess Himera rappresentano già la punta di diamante della scuola termitana. Questa vittoria non solo valorizza il loro percorso, ma apre nuove possibilità di crescita per il futuro artistico di queste giovanissime ballerine. «Questa vittoria ripaga ogni ora di studio e sacrificio – ha dichiarato la coreografa Marika Veca – Le Princess Himera hanno un’energia speciale e un forte spirito di squadra. Sono molto orgogliosa del loro percorso, che è solo all’inizio ma già ricco di soddisfazioni.»

