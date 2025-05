Cresce il problema cinghiali a Palermo. Ferdinando Cusimano, consigliere comunale della VII circoscrizione e capogruppo di Forza Italia, segnala con preoccupazione la presenza di cinghiali nel quartiere di Partanna Mondello, in VII Circoscrizione. Le aree maggiormente interessate sono la via Omero e Cortile Catalano, dove i selvatici stanno mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.

“Negli ultimi giorni – dichiara Cusimano – sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini allarmati, che hanno avvistato gruppi di cinghiali aggirarsi tra strade e abitazioni, con possibili conseguenze per la sicurezza pubblica e igienico-sanitaria. Chiediamo al Sindaco Lagalla e agli assessorati competenti un intervento urgente per evitare che la situazione degeneri”.

Il consigliere sottolinea la necessità di un piano coordinato tra Protezione Civile (Assessore Pietro Alongi), servizi veterinari e tutela degli animali (Assessore Fabrizio Ferrandelli), per gestire l’emergenza nel rispetto delle normative, ma con tempestività: “Non possiamo aspettare che accada il peggio. Servono recinzioni, dissuasori e monitoraggio costante, oltre a una campagna di informazione per i residenti”. Cusimano annuncia che presenterà al Presidente di Circoscrizione una richiesta di un tavolo tecnico dedicato al fenomeno della fauna selvatica in ambito urbano.

“Non è una cosa recente – sottolinea Vincenzo Raccampo, consigliere di Forza in VII Circoscrizione -, già segnaliamo il problema da diversi anni ma adesso la situazione sta diventando più grave visto che i cinghiali sono in aumento e scendono più spesso nelle zone abitate”.

