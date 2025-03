«Diventa sempre più un’emergenza il problema della sicurezza per il personale Amts di Catania». È questo il grido di allarme del segretario provinciale dell’Ugl Autoferrotranvieri Giovanni Scannella. «Infatti – continua Scannella – dopo gli ultimi episodi di violenza che si sono registrati nei giorni scorsi vi è una profonda preoccupazione per i lavoratori, che ogni giorno in servizio, affrontano rischi significativi per la loro incolumità. Nessun lavoratore dovrebbe mai uscire di casa per andare a lavorare con la paura di non poter tornare a casa in sicurezza. A mezzo stampa abbiamo appreso che il presidente della commissione partecipate del Consiglio Comunale di Catania ha chiesto un incontro con il presidente dell’Amts per discutere della problematica della sicurezza del personale Amts e chiedere al presidente dell’Amts se gli operatori sono correttamente formati per lavorare in strada.





Come organizzazione sindacale chiediamo al presidente della commissione partecipate del Consiglio Comunale di Catania di convocare anche le organizzazioni sindacali. Chi meglio di noi che rappresentiamo il mondo del lavoro e conosciamo bene le dinamiche lavorative e le problematiche di sicurezza dei lavoratori Amts può proporre soluzione concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori?».

«Esprimiamo inoltre – afferma – Scannella solidarietà ai lavoratori che nei giorni scorsi hanno subito intimidazione e atteggiamenti aggressivi da parte dell’utenza».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.