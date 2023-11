Progenesi ovvero i bambini di domani.

Palazzo Merlo apre le sue porte sabato 11 novembre a partire dalle ore 18.00 per un’eccezionale performance interdisciplinare. Coreografato da Ahmed Soura, artista originario del Burkina Faso e con sede a Berlino, questo evento approfondisce le connessioni tra passato postcoloniale, futuro e identità. Gabriella Furno, abile scultrice e pittrice, trasformerà le tele in opere d’arte, mentre l’artista multidisciplinare Osman Ozel esplorerà l’interazione tra performance, movimento e spazio. Osman presenterà un’affascinante installazione video che cattura i movimenti caotici del mondo. In aggiunta all’esperienza, il musicista Sasha Latuca, celebre per la sua fusione di elementi classici ed elettronici, fornirà una colonna sonora dinamica per rendere immersiva l’esperienza.

Posti limitati ticket €5.00 su evenbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/progenesi-tickets-740923741857?aff=oddtdtcreator

Luogo: Palazzo Merlo , via Alloro , 129, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/11/2023

Data Fine: 11/11/2023

Ora: 18:00

Artista: Gabriella Furno, Ahmed Soura, Osman Ozel, Sasha Lattuca

Prezzo: 5.00

