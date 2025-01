Progetti di vita possibili” – Convegno sulla fragilità e sull’autonomia: 30-31 gennaio 2025, Modica (Ragusa)

Giovedì 30 e venerdì 31 Gennaio si terrà presso La Domus S. Petri di Modica un importante evento dedicato al tema del recupero dell’autonomia delle persone in situazioni di fragilità. Il convegno intitolato “Progetti di vita possibili” rappresenterà un momento di confronto cruciale tra istituzioni ed Enti del Terzo Settore sulle sfide e le opportunità della presa in carico clinica e riabilitativa di persone con disabilità.

L’iniziativa conclude ufficialmente il progetto PSR Sicilia del “Villaggio del Magnificat”, un progetto innovativo che ha coniugato inclusione sociale e sviluppo rurale attraverso pratiche di agricoltura sociale, percorsi riabilitativi e attività di reinserimento lavorativo per persone con disabilità.

Durante il convegno, saranno presentati i risultati del progetto e approfonditi i progetti attivi nella provincia di Ragusa, con un focus sui Budget di Salute promossi dall’ASP di Ragusa. Al confronto parteciperanno operatori e professionisti provenienti anche da Gorizia e Trieste, che porteranno esperienze e buone prassi applicate in altri contesti territoriali.

Il progetto PSR Sicilia, realizzato grazie alla cooperazione tra l’ASP di Ragusa (U.O.C. di Psichiatria di Modica), l’Associazione Piccoli Fratelli, la Fondazione Ebbene, LegaCoop e l’Azienda Agricola Concetta Colombo, ha offerto percorsi dedicati a soggetti fragili, tra cui persone affette da disturbi psichiatrici, disturbi dello spettro autistico o in condizioni di svantaggio sociale. Attraverso la sottomisura 16.9 del PSR Sicilia 2014-2020, il progetto ha dimostrato come la cooperazione tra istituzioni e realtà locali possa tradursi in interventi concreti capaci di migliorare le autonomie personali e promuovere l’integrazione sociale, con un impatto positivo anche sullo sviluppo rurale del territorio.

Il convegno si articolerà in quattro sessioni, con interventi di esperti del settore, presentazioni di modelli innovativi e momenti di dibattito. Saranno proiettati cortometraggi realizzati nell’ambito del progetto e condivise testimonianze di associazioni locali come Anffas Modica ETS e l’Associazione Ci Siamo Anche Noi ODV.

L’evento è accreditato per operatori sanitari e assistenti sociali. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio 2025.

Per informazioni e iscrizioni: Email: floriana.caccamo@asp.rg.it / salvogarofalo76@gmail.com whatsApp: 333 2514260

Il convegno è promosso dal Villaggio del Magnificat SCS in collaborazione con l’ASP Ragusa, la Fondazione Ebbene, l’Associazione Piccoli Fratelli, Legacoop e l’Azienda Agricola Concetta Colombo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modica e supportata dall’Associazione Ci Siamo Anche Noi ODV.

Un appuntamento da non perdere per approfondire il tema della disabilità e costruire insieme percorsi di vita possibili per tutti.





Luogo: La Domus S. Petri Modica, Piazzale Mons. Gambuzza , MODICA, RAGUSA, SICILIA

Data Inizio: 30/01/2025

Data Fine: 31/01/2025

Ora: 08:30

Artista: Il convegno è promosso dal Villaggio del Magnificat SCS in collaborazione con l’ASP Ragusa, la Fondazione Ebbene, l’Associazione Piccoli Fratelli, Legacoop e l’Azienda Agricola Concetta Colombo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Modica e supporta

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di blogsicilia. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento, questioni da sollevare o ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.