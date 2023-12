All’interno delle attività di promozione relative al Progetto Blockchain, successo per le degustazioni organizzate a Mazara del Vallo nei giorni scorsi per la valorizzazione del “pescato tracciato”. Tanti i riscontri positivi dei numerosi presenti alle iniziative che hanno messo in luce le peculiarità e i benefici alimentari del pescato come da Progetto. Altro importante tassello ottenuto dopo i recenti successi ottenuti a Tunisi con la presentazione dei risultati del Progetto Blockchain Mare Nostrum da parte del Distretto Pesca e Crescita Blu – COSVAP di Mazara del Vallo. Conclusa anche la tre giorni a Mazara del Vallo con incontri, presentazione alla stampa e focus, in cui si è discusso degli obiettivi raggiunti e le prospettive future. Gli esperti del settore e gli sviluppatori della tecnologia Blockchain si sono confrontati tra loro dando risonanza all’importanza di aver creato un Marchio di Qualità per il futuro economico degli operatori del settore ittico, affermando l’importanza del funzionamento del sistema. Di tutto ciò si è anche parlato durante un incontro con gli organi di stampa organizzata presso la sede del Distretto della Pesca e Crescita Blu – COSVAP in cui la coordinatrice del Progetto Blockchain, la dottoressa Angelita Marino, ha illustrato le attività e dichiarato “le azioni attuate nei due poli, sia in Sicilia che in Tunisia, sono state seguite con attenzione dagli attori principali del progetto. I pescatori hanno avuto modo, infatti, di essere formativi per un futuro innovativo e digitale con la creazione di un Q-Code sulla tracciabilità del pescato e dedicato alle attività delle piccole e media impresa ittica artigianale. Uno start-up questo, ne siamo certi, che avrà un seguito immediato per l’avanzamento dell’economia e dell’imprenditorialità del pescato nel Mar Mediterraneo”

Soddisfazione da parte degli organizzatori delle svariate attività realizzate all’interno Progetto Blockchain – Mare Nostrum che hanno abbracciato la formazione, le competenze digitale ed innovative, gli incontri con la stampa, illustrazioni e scambi tra i partners del progetto stesso, convegni e degustazioni. Un Progetto che guarda al futuro delle piccole e medie imprese artigianali del pescato nel Mar Mediterraneo grazie all’attuazione del Marchio di Qualità del pescato tracciato.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.