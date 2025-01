S’intitola “Lo Stato può battere la mafia” la prossima conferenza della 19° edizione del “Progetto educativo antimafia”, promosso dal Centro Studi Pio La Torre, in programma dalle 9 alle 11 di giovedì 30 gennaio nell’aula magna dell’I.I.S.S. “Pio La Torre”, al civico 22 di via Nina Siciliana, a Palermo.

Dopo i saluti del dirigente dell’Istituto ospitante, Andrea Fossati, a intervenire saranno:

Antonello Cracolici, presidente della Commissione Antimafia all’A.R.S.; Vittorio Coco, docente di Storia Contemporanea UNIPA; Maurizio De Lucia, procuratore capo di Palermo.

Coordinerà i lavori Emilio Miceli, presidente del Centro Studi Pio La Torre.

Saranno collegate in videoconferenza le scuole che hanno aderito al progetto che avranno poi modo di rivolgere le loro domande ai relatori. La diretta sarà trasmessa in streaming sul sito del Centro Studi Pio La Torre, www.piolatorre.it, e sul canale YouTube https://www.youtube.com/@centrostudipiolatorre6858/streams.

Impegnativa la giornata di giovedì 30 gennaio per il Centro Pio La Torre anche in provincia dove si stanno muovendo tutti i passi in vista della “Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia del prossimo26 febbraio. Consiglio comunale aperto alla città, alle 9.30 ad Altavilla Milicia. Alle 10 di venerdì 31, invece, l’incontro sarà al mercato di Porticello con le scuole che parteciperanno alla manifestazione.





Luogo: I.I.S.S. “Pio La Torre”, Via Nina Siciliana, 22, PALERMO, PALERMO, SICILIA

