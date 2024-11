Il progetto Itaca, nato per trasformare Siracusa in una smart area e connettere digitalmente i comuni della provincia (Floridia, Solarino, Ferla, Cassaro, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide, Sortino), sembra essersi perso per strada. Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4 e componente di Fratelli d’Italia Siracusa, denuncia la situazione, definendo Itaca un’incompiuta.

Itaca puntava a migliorare i servizi ai cittadini, sviluppare strumenti digitali di collaborazione tra cittadino e amministrazione, supportare le attività economiche e creare posti di lavoro.

Il progetto risale al 2021, quando il Comune di Siracusa ha presentato la candidatura a un bando della presidenza del Consiglio e dell’Anci, destinato alle “città di medie dimensioni”, considerate in grado di sostenere lo sviluppo delle comunità dell’entroterra nell’ambito dell’iniziativa MediAree. Siracusa risultò tra le città ammesse al finanziamento per uno stanziamento complessivo di oltre 4 milioni di euro.

“Con la determina sindacale n. 48 del 15 marzo 2021, la dottoressa Loredana Carrara è stata nominata referente del progetto. Da allora, però, nessun altro atto amministrativo è stato pubblicato sull’albo comunale. Il 15 dicembre 2022, gli stakeholder cittadini furono invitati a Palazzo Vermexio per la presentazione del progetto, ma non ci sono stati aggiornamenti,” sottolinea Mangiafico.

Il video di presentazione del progetto, caricato su YouTube, vede il sindaco illustrare la creazione di un sistema di Open Data accessibile: “Ma a oggi, di tale sistema non vi è alcuna traccia. Anche sul sito nazionale del progetto MediAree (mediaree.it), che raccoglie eventi e iniziative delle città pilota, non risulta alcuna attività per Siracusa durante tutto il 2023, anno entro cui i progetti avrebbero dovuto concludersi,” prosegue Mangiafico.

Civico 4 esprime preoccupazione per l’occasione mancata e chiede chiarimenti sull’utilizzo dei fondi stanziati e aggiornamenti sul futuro del progetto Itaca.

