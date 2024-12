Progetto di coprogettazione Cesvop e Proloco Altavilla Milicia Aps

“Mani che cuciono, cuori che riqualificano, idee che riciclano” si qualifica come progetto che celebra e promuove il potere dell’interconnessione tra le diverse associazioni che fanno parte del tessuto socioculturale di Altavilla Milicia.

Il fondamento dell’ideazione progettuale riguarda la ferma convinzione che tutte le realtà associative possano offrire un contributo prezioso al paese di Altavilla Milicia, grazie alla sperimentazione e condivisione di esperienze di crescita. A partire da tale considerazione il progetto nasce con l’intento di creare relazioni significative e autentiche, in cui i cittadini di Altavilla Milicia, attraverso la condivisione di conoscenze, esperienze e prospettive, possano scrivere e riscrivere i propri vissuti e punti di vista, eliminando le barriere culturali arricchendosi l’un l’altro, contribuendo, inoltre, al più ampio sviluppo della propria comunità di appartenenza.

La strategia di intervento progettuale, di natura socioculturale, mira a sensibilizzare i cittadini verso le tematiche più sensibili, come: la cura dell’ambiente, la valorizzazione di monumenti, aree urbane/aree verdi e delle vie principali.

” Il pesce mangia plastica itinerante” a cura della Proloco di Altavilla Milicia Aps

Il progetto prevede la realizzazione di una scultura in ferro che rappresenta un pesce gigante con la bocca aperta, grande quanto la circonferenza di una bottiglia di plastica, simbolo del problema della plastica negli oceani. La scultura sarà realizzata in ferro e rete metallica. La struttura sarà progettata in modo da essere itinerante, consentendo al pesce di essere trasportato e installato in diversi luoghi, come spiagge, scuole, parchi pubblici, eventi e fiere, al fine di raggiungere un pubblico più ampio e promuovere la sensibilizzazione sull’importanza della sostenibilità ambientale.

La scultura del pesce mangia plastica itinerante sarà accompagnata da un programma di attività interattive e educative, sviluppato in collaborazione con associazioni ambientaliste e scuole. Questo programma includerà laboratori creativi, workshop e presentazioni per coinvolgere attivamente i partecipanti e informarli sui danni causati dalla plastica nell’ambiente marino. Attraverso questo progetto, si mira a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di ridurre l’uso della plastica monouso, promuovere il riciclaggio e l’adozione di alternative sostenibili. Inoltre, si intende instaurare collaborazioni con le associazioni e le scuole per intraprendere azioni concrete volte a preservare l’ambiente marino e ridurre l’inquinamento da plastica.

La struttura del pesce mangia plastica itinerante diventerà un simbolo visibile della lotta contro l’inquinamento da plastica, ispirando azioni e cambiamenti positivi nella comunità locale e oltre. Gli obiettivi del progetto della struttura in ferro che rappresenta il pesce mangia plastica itinerante

sono i seguenti:

1. Sensibilizzazione: L’obiettivo principale del progetto è sensibilizzare i cittadini, in particolare le associazioni e le scuole, sull’importanza della sostenibilità dell’ambiente e sulla necessità di affrontare il problema dell’inquinamento da plastica. La struttura del pesce mangia plastica diventa un simbolo visivo potente che attira l’attenzione e stimola la riflessione sul tema.

2. Educazione: Il progetto mira a fornire informazioni e conoscenze sulle conseguenze negative dell’utilizzo e dello smaltimento delle bottiglie di plastica. Attraverso attività educative come laboratori, workshop e presentazioni, si cerca di coinvolgere attivamente gli studenti e il pubblico, fornendo loro strumenti per adottare scelte più sostenibili e responsabili.

3. Collaborazione: Il progetto intende creare sinergie con varie associazioni e scuole per promuovere la collaborazione e l’azione concreta a favore dell’ambiente. Si cerca di coinvolgere le associazioni per organizzare eventi, iniziative e progetti congiunti che favoriscano la sensibilizzazione e la promozione della sostenibilità ambientale.

4. Cambiamenti comportamentali: L’obiettivo finale del progetto è incoraggiare cambiamenti comportamentali positivi nella comunità. Attraverso la sensibilizzazione e l’educazione, si spera di influenzare le persone affinché riducano l’uso di plastica monouso, riciclino correttamente e adottino alternative sostenibili. L’obiettivo è creare un impatto duraturo che vada oltre la durata del progetto stesso.

5. Promozione della sostenibilità: La struttura itinerante del pesce mangia plastica diventa un simbolo visibile che promuove la sostenibilità ambientale e incoraggia la comunità a considerare le proprie azioni quotidiane in relazione all’ambiente. Si spera che il progetto ispiri altre persone e organizzazioni ad adottare iniziative simili per combattere l’inquinamento da plastica. Attraverso la combinazione di sensibilizzazione, educazione, collaborazione e promozione della sostenibilità, il progetto della struttura itinerante del pesce mangia plastica mira a raggiungere un pubblico ampio e diffondere un messaggio di responsabilità ambientale e di azione concreta per la salvaguardia dell’ambiente.

Luogo: via v.zo bellini, 15, ALTAVILLA MILICIA, PALERMO, SICILIA

