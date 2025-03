Al via al primo dei due incontri previsti nell’ambito del progetto Sicilia Gentile promosso ed ideato dal Mig Movimento Italiano per la Gentilezza in partenariato con i formatori del Centro Siciliano di Terapia della Famiglia e patrocinato dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro



per l’implementazione, tra gli operatori pubblici di protezione civile della Regione Siciliana, di una cultura centrata sulla gentilezza come forma di comunicazione, anche al fine di migliorare la gestione dei conflitti nel contesto lavorativo. Il percorso è stato condiviso con il Direttore Salvatore Cocina, in quanto considerato possibile supporto formativo, metodologico e psicologico utile al personale del dipartimento direttamente coinvolto ed impegnato negli eventi emergenziali, nell’aiuto alle popolazioni colpite, nella gestione del volontariato, dei sopralluoghi post sisma ed in tutte le altre attività legate agli eventi calamitosi ed emergenziali. Sensibile alle problematiche sulle possibili, giacché diffuse in ogni altro ambito lavorativo, conflittualità interne del personale, il Dirigente generale ha sottolineato “la necessità di percorsi guidati al fine del raggiungimento di una sempre più armoniosa cultura del lavoro attenta alle esigenze degli operatori coinvolti e dei cittadini”.

“Con questa campagna di attenzione sociale- spiega la Re- vogliamo implementare una cultura centrata sulla valorizzazine del sé, della gentilezza come forma di comunicazione e di interazione sociale. Una cultura della gentilezza propedeutica al rafforzamento del senso di sicurezza collettivo protesa al coinvolgimento attivo nella gestione del conflitto per la salvaguardia della sicurezza della popolazione che investe la comunità come risorsa.

Un progetto che punta a sottolineare l’importanza di un patto di responsabilità condiviso tra gli operatori della pubblica amministrazione ed i cittadini per rinsaldare una sinergia strategica che si rafforza attraverso la gentilezza. Abbiamo affrontato temi relativi alla comunicazione interpersonale, all’analisi del concetto di gentilezza, alla percezione del suo impatto emotivo, e siamo rimasti piacevolmente colpiti dai feedback positivi che abbiamo registrato tra gli operatori. Nel prossimo incontro tratteremo la gestione dei conflitti nel contesto lavorativo per favorire una cultura del benessere e della collaborazione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.