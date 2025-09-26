Il progetto “Voglio Dire” riprende le attività dopo una breve pausa estiva, continuando a offrire ai giovani di Modica opportunità di crescita, creatività e impegno civile. Sono già in corso le attività del gruppo musicale Teen Spirit, che quotidianamente si mette in gioco con passione e fantasia, e ripartono anche le aree Dire Verde e Dire a Tutti, dedicate rispettivamente alla sensibilizzazione ambientale e alla cittadinanza attiva.





In particolare, l’area Dire Verde propone un contest fotografico dedicato ai giovani dai diciotto ai trentacinque anni, volto a stimolare la riflessione sul rapporto tra uomo e natura. Il contest invita a osservare con attenzione diverse dimensioni del tema ambientale, dall’antropizzazione del territorio alla crescita della foresta, fino alla natura che ci parla in silenzio, offrendo ai partecipanti la possibilità di raccontare, attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica o di uno smartphone, la propria personale visione del mondo naturale.





Il contest Dire Verde – Modica 2025 nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sul tema dell’ambiente e la partecipazione è aperta a tutti i giovani residenti o domiciliati nella provincia di Ragusa. Per partecipare, è necessario inviare una email all’indirizzo progettovogliodireatos@gmail.com entro e non oltre il 12 ottobre 2025, specificando la sezione del concorso e allegando al massimo due fotografie per ciascuna sezione. Ogni partecipante può concorrere per più sezioni, inviando però una email distinta per ogni sezione. La partecipazione è gratuita e le opere inviate oltre la scadenza non saranno prese in considerazione.





Le fotografie vincitrici saranno esposte in una mostra pubblica nel centro storico di Modica e i vincitori riceveranno un riconoscimento pubblico, sotto forma di targa o diploma, durante una cerimonia ufficiale prevista entro dicembre 2025. Gli autori premiati parteciperanno inoltre a uno special podcast e le foto vincitrici saranno promosse sui canali social del progetto. I premi non sono cumulabili e ogni partecipante potrà essere premiato per una sola fotografia, anche in caso di partecipazione a più sezioni.

