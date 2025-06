Gentili lettori,

mi chiamo Francesco Badalamenti, cittadino residente a Terrasini.

Vi scrivo per sottoporre alla vostra attenzione una proposta concreta e utile alla collettività: l’estensione del servizio ferroviario notturno tra Palermo Centrale e Palermo Aeroporto, attualmente assente nelle fasce orarie notturne, specialmente nei fine settimana e nei mesi estivi.

Motivazioni:

Servizio attuale insufficiente: l’ultimo treno da Palermo Centrale verso Palermo Aeroporto parte alle 22:12, lasciando un vuoto di servizio durante le ore notturne.

Sicurezza: In Sicilia, la mortalità negli incidenti stradali notturni è pari a 3 decessi ogni 100 incidenti (dati ISTAT 2023), superiore alla media nazionale. Il 43,5% degli incidenti notturni si verifica tra venerdì e sabato notte, con un terzo delle vittime totali.

Costi per i cittadini: l’uso dell’auto comporta spese significative in termini di carburante e manutenzione, incidendo sul bilancio di studenti, lavoratori e turisti.

Impatto ambientale: Riduzione dell’inquinamento – Il treno elettrico produce emissioni per passeggero-km molto inferiori rispetto all’auto: come evidenzia una ricerca dell’APTA, “il trasporto pubblico riduce le emissioni di inquinanti per passeggero-miglio” apta.com. Offrire alternative notturne all’auto aiuta a migliorare la qualità dell’aria e a mitigare i cambiamenti climatici.

Valorizzazione del territorio: Economia e turismo – Un’efficiente rete notturna stimola l’economia locale e il turismo: studi recenti sottolineano che migliorare i trasporti notturni rafforza l’economia notturna e promuove uno sviluppo urbano sostenibile papers.ssrn.com. Più corse serali consentono a residenti e visitatori di godere dei servizi culturali e ricreativi senza dover usare l’auto.

Chiedo che venga valutata la possibilità di:

Istituire almeno una corsa all’ora dalle 00:00 alle 05:00 nei weekend tra giugno e settembre;

Studiare un piano strutturale annuale di trasporto notturno tra Palermo e i comuni di Cinisi, Terrasini, Carini, Capaci, Isola delle Femmine;

Attivare un tavolo di confronto con Trenitalia e la Regione Siciliana, per trovare soluzioni condivise.

Per sostenere questa iniziativa, ho avviato una petizione pubblica su Change.org

