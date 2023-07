Dal 1° giugno, in tutte le librerie e nei principali Store online, il nuovo Testo di Giorgia Butera: “Dal Sexting al Revenge Porn. Consapevolezza, Educazione e Crimine Digitale” (Castelvecchi Editore). Prefazione di Roberto Tobia, Segretario Nazionale di Federfarma.

Il Testo nasce in seguito all’impegno della Butera in seno a METE (l’Organizzazione da lei presieduta) attraverso la Campagna di Educazione Sociale ‘Stop Sexting and Revenge Porn’.

Oggi il sexting è una pratica molto diffusa: complice una tecnologia alla portata di tutti, ci si scambiano messaggi ammiccanti, foto o video allusivi, via via più espliciti, in coppia ma anche con sconosciuti.

Cosa accade però quando la consensualità viene meno per via della fine del rapporto o perché una delle due parti non mantiene il patto di segretezza? Dove vanno a finire le immagini della nostra intimità? Il passaggio dal sexting al reato di Revenge Porn è fin troppo facile e frequente, e il brivido del proibito si trasforma in un incubo di vergogna con conseguenze anche drammatiche.

Nato con l’obiettivo di fornire sostegno, ‘Dal Sexting al Revenge Porn’ è un agile strumento di prevenzione e aiuto per giovani e adulti, un vademecum con indicazioni pratiche per le vittime, o potenziali tali, i loro familiari, amici, educatori, insegnanti. http://www.castelvecchieditore.com/prodotto/dal-sexting-al-revenge-porn-consapevolezza-educazione-e-crimine-digitale/

Giorgia Butera è Sociologa della Comunicazione, Scrittrice ed Advocacy. Dal 2014 è Presidente della Comunità Internazionale “Sono Bambina, Non Una Sposa”. Dal 2015 è Presidente Mete Onlus. Dal 2015 al 2018 è intervenuta in occasione degli sbarchi lungo le coste siciliane. Dal 2015 è membro della ONG “Girls Not Brides”. Nel 2015 è stata Componente della Delegazione per Missione a tutela dei Diritti Umani in Marocco. Dal 2015 interviene nelle varie sessioni al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (Ginevra). Dal 2015 è esperta di Best Practice Internazionali. Nel 2016 è stata accreditata al “World Humanitarian Summit” di Istanbul. Nel 2016 è intervenuta al “World Social Forum” di Montreal.

Ha pubblicato: 3 biografie, 17 ricerche socio-culturali, 7 studi umanistici internazionali, 4 conferences proceedings, 3 book-reviews, 3 contributed books, 2 pubblicazioni internazionali, 1 romanzo, 1 proposta programmatica per attuazione decreto legislativo, 4 saggi brevi di Sociologia della Cultura, 11 citazioni in tesi di laurea e pubblicazioni, 1 piano educativo-formativo, 27 Campagne di Responsabilità Sociale, ideate e condotte.

Aree di competenza: Analisi e ricerca sociale, mediazione giuridica e socio-sanitaria, comunicazione istituzionale, sociologia dello sport, sociologia della comunicazione, comunicazione sociale, esperta in VAW, scrittura audiovisuale e cinematografica, studiosa delle dinamiche di gruppo con particolare attenzione alla gestione dei conflitti in contesti educativi e manageriali. Esperta di Best Practice Internazionali.

AGENDA METE

E’ una Agenda che prosegue con impegno, determinazione ed autorevolezza, quella di METE, Organizzazione presieduta da Giorgia Butera.

Nel mese di luglio è avvenuto l’avvio al Progetto (di cui METE è Partner) finanziato dalla Comunità Europea “CERV-2021-DAPHNE”, che ha come obiettivo il contrasto alla violenza di genere in azioni ideologiche e concrete, dal titolo “Donne che aiutano altre Donne”.

Il Programma “Donne che aiutano altre Donne” è dedicato ad AngelaFerrara, la ‘poetessa gentile’, amica della Presidente, ed uccisa dal marito in Basilicata, in provincia di Matera, nel 2018, davanti alla scuola elementare dove era da poco entrato il figlio di sette anni. “Non siamo riusciti ad aiutarla, la eterniamo portando in giro, e sempre in auge, il suo pensiero e la sua vita”, afferma Giorgia Butera, che ha raccontato del legame con Angela Ferrara, anche su TV2000, ospite della giornalista Paola Saluzzi.

Altro impegno nell’ambito della 26esima Edizione del ‘Castelbuono Jazz Festival, fondato e diretto da Angelo Butera, iniziato il 16 luglio con un gran concerto, quello di ‘Paolo Fresu Quartet’. METE, sarà presente al Festival il 19 e 20 agosto con 3 Produzioni legate al Sociale, al Diritto alla Salute ed al Contrasto alla Violenza di Genere.

A Castelbuono, saranno presenti per METE Silvia Amato Petragnani, Rosa Iudici, Sara Baresi, Jana Cardinale e Maria Grazia Miserendino.

Sul palco del Festival, sarà dedicato un Cerimoniale, dove interverranno Roberto Tobia ed il Sindaco Mario Cicero.

Sarà l’occasione per ringraziare Federfarma per il supporto in merito alla Campagna di Educazione Sociale ‘Stop Sexting e RevengePorn’ all’interno delle Farmacie, grazie alla collaborazione dell’Associazione ‘Farmaciste Insieme’, presieduta da Angela Margiotta. Inoltre, sarà lanciato nell’ambito dell’Area “Arte e Salute” il Progetto di Welfare Culturale Teatro Danza in Oncoematologia e Cardiochirurgia Pediatrica. L’obiettivo è organizzare una Tournée Nazionale in alcuni Ospedali italiani.

METE è stata impegnata negli ultimi mesi, per l’avvenuto rimpatrio volontario in Gambia, dopo 10anni, di Whey, un ragazzo che abbiamo seguito sin dal suo sbarco in Italia.

Per questo, si ringrazia la Questura di Palermo, l’Ufficio Immigrazione, in primis l’Ispettore Nascè, il Consolato del Gambia e la Direttrice dell’OIDUR Baresi per la fondamentale collaborazione nel rendere possibile il tutto. E grazie ad Ousman Drammeh, per tutto ciò che ha fatto, sino ad ora, e che sempre farà. Grazie per averci insegnato un principio, che spesso dimentichiamo: ‘Nessuno è un’opzione’.

Su Palermo, siamo in fase organizzativa per la Targa in Ricordo dell’attore Lando Buzzanca, che dal Cinema Manzella in via Montalbo è partito per conquistare il mondo.