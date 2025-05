A cura di Laura Foti, Francesco Russo, Chiara Maria Parrinello, Maria Sole Salamone, Nicolò Giosuè Viscardi

Ringraziamo la Dottoressa Virginia Filippone, Dirigente Scolastica dell’Educandato Statale Maria Adelaide, che ci ha concesso la video intervista che proponiamo e ci ha offerto una prospettiva interessante su come la scuola riflette sul tempo presente e guarda all’educazione al digitale come la possibilità per prendere consapevolezza del suo uso e prevenire forme di dipendenza patologica.

