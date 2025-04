” Prospettive e opportunità”, il focus del primo tavolo tecnico multidisciplinare tra il comparto turistico e l’amministrazione comunale promosso ed organizzato dal Centro Studi Turistici Manageriali- Associazione Datoriale di categoria delle Attività del Terziario del Turismo e dei Servizi, presieduto da Giuseppe Riticella. In collaborazione con l’amministrazione comunale del capoluogo dell’Isola, l’incontro si terrà sabato 12 aprile alle h.9,30 a Sala delle Carrozze a Villa Niscemi ( Piazza dei Quartieri).

Tra gli obiettivi degli organizzatori, la creazione di un osservatorio turistico per promuovere pratiche innovative e sostenibili, con particolare attenzione all’impatto ambientale, sfruttando le tecnologie avanzate per ottimizzare la gestione del turismo.





Al tavolo tecnico, moderato da Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl Comunicazione e Immagine, dopo i saluti di Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, di Alessandro Anello, assessore allo Sport e al Turismo della Città di Palermo, di Elvira Amata, assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’ On.le Gianfranco Miccichè seguiranno gli interventi di : Giuseppe Riticella, presidente C.S.T.M., Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl Comunicazione e Immagine, Rosa Di Stefano presidente di Federalbergi Palermo e vicepresidente di Federalberghi Sicilia, Giacomo Glaviano, presidente IFTAJ- Federazione Internazionale dei giornalisti e scrittori di turismo, di Daniela Ducato, Hotel general manager Saracen Sands- hotel &congress center, di Rosario Patti, esperto di Economia e Marketing del Turismo. Antonino Scarpinato, Fiduciario sezione Palermo Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi.

E con la partecipazione straordinaria di Paola Loredana Bruno, consigliere ODCEC Palermo e componente Commissione Finanza Consiglio Nazionale ODCEC, che interverrà su bandi, misure agevolative e incentivi per le imprese turistiche.





Un tavolo tecnico di confronto ed ascolto sui diversi aspetti del settore turistico, che si pone come obiettivo quello di raccogliere idee, suggerimenti, condividere informazioni e pianificare azioni strategiche di concerto con l’Amministrazione Comunale, al fine di creare insieme un confronto costruttivo in sinergia con l’imprenditoria del comparto turistico e l’organizzazione del sistema pubblico. L’incontro è il primo step per la creazione di una importante “cabina di regia” di riferimento per i diversi segmenti del turismo. Urgente e necessaria per gli organizzatori perché la Sicilia dopo il successo ottenuto lo scorso anno, con gli arrivi di 5 milioni e 797 mila visitatori stranieri, secondo i dati di Bankitalia, con un incremento del 22%, si è confermata essere la destinazione turistica di eccellenza 2024 conquistando, tra l’altro, l’Oscar del Turismo, come migliore destinazione italiana.





C.S.T.M. Chi siamo

Nato a Palermo il 20 marzo del 2008, il C.S.T.M. Accademia degli Studi Turistici e Manageriali, con sede operativa e di rappresentanza all’ Astoria Palace Hotel nel capoluogo siciliano, è un ente/organismo Datoriale di categoria del Turismo, che organizza, promuove e gestisce attività di formazione, riqualificazione e seminari di aggiornamento, convegni e conferenze per imprenditori, direttori e albergatori. E inoltre, iniziative finalizzate all’orientamento professionale, allo sviluppo e al potenziamento del sistema dell’offerta formativa ed educativa scolastica, riservata a studenti appena diplomati e laureati, desiderosi di lavorare nel settore dell’ospitalità sul territorio nazionale. Senza dimenticare i percorsi formativi aziendali “Professional master training, experience on the job” post diploma o laurea, caratterizzati da un’alta formazione che si svolge nelle sedi operative all’interno delle imprese turistiche e alberghiere associate, partners del progetto “”Professional master training, experience on the job”. I numeri del successo : aziende/strutture alberghiere associate, 486 di cui 4 catene internazionali, istituti Professionali Alberghieri, 40 di cui 20 di Istituti Tecnici per il Turismo, Università degli Studi, 4, ed assunzioni a tempo determinato/indeterminato di 3762 allievi formati.

Luogo: Sala delle Carrozze a Villa Niscemi, Piazza dei Quartieri, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 12/04/2025

Ora: 09:30

Artista: Centro Studi Turistici Manageriali

Prezzo: 0.00

