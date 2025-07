Nella sede legale di Palermo del CESFAT, il laboratorio di Criminologia e Sociologia forense si è svolto ieri un importante incontro tra il Bagheria 90011, rappresentato dalla famiglia D’Antoni insieme al responsabile comunicazione Elio Moretto e all’addetto stampa Davide Raja, e i componenti del Laboratorio Nazionale ANS ,CESFAT , intitolato al Cavaliere Avvocato Lucio Torcivia, padre del Professore Cavaliere Andrea Torcivia, criminologo e sociologo forense, nonché attuale Direttore del laboratorio e Presidente ANS Associazione Nazionale Sociologi Regione Sicilia, Presidente Regione Sicilia Forensics Group Criminologia, Investigazioni e Sicurezza. Presenti illustri docenti del CESFAT: il Prof. Vincenzo Torricelli, Sociologo relazionale e professional Counselor, l’ Avvocato Francesca Tuzzolino, legale della società, il Prof. Giuseppe Giocaliero, Giurista Criminologo e Sociologo Forense.





Durante l’incontro è stato sottoscritto un protocollo d’intesa che vedrà impegnati i docenti del CESFAT in un nuovo percorso formativo rivolto ai calciatori dalla Scuola Calcio, Juniores e Prima Squadra, coinvolgendo anche le loro famiglie in un progetto unico e polivalente. Un progetto che va oltre lo sport, toccando i temi della legalità e della prevenzione: un’opportunità per contrastare il disagio sociale , combattere il bullismo, offrire ai giovani momenti di crescita, di svago ,attività e spazi sani e sicuri, lontani da vizi e dipendenze, vera piaga dei nostri giorni con l’obbiettivo di rimettere al centro lo Sport come volano di cultura e veicolo educativo. Il protocollo sarà esteso anche alle scuole della Regione Sicilia.

