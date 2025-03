Si è svolta Domenica 9 marzo 2025, a Cefalù l’Assemblea Congressuale Provinciale del Partito Socialista Italiano, in preparazione al Congresso Nazionale Straordinario che si terrà dal 21 al 23 marzo 2025 a Napoli . All’ assemblea hanno partecipato molti iscritti e dirigenti locali, riuniti per discutere e approvare la mozione congressuale dal titolo “ESSERCI!”, con la quale il PSI di Palermo sostiene la candidatura del Segretario Nazionale uscente Avv. Enzo Maraio, in corsa per la riconferma alla guida del partito.





Nel corso dell’assemblea è stato presentato il documento politico alla base della mozione congressuale “ESSERCI!”, con una relazione introduttiva curata dal Segretario Provinciale, Dr Oscar Oddo, che ha illustrato i punti cardine del programma e le proposte per il rilancio del PSI a livello nazionale.

Dopo un ampio dibattito, durante il quale sono intervenuti diversi iscritti l’assemblea ha approvato la mozione e ha proceduto con l’elezione dei delegati al Congresso Nazionale.

Al termine delle votazioni, sono risultati eletti delegati effettivi al Congresso Nazionale:

Oscar Oddo

Andrea Lampone

Carlo Li Puma

Riccardo Ganazzoli.





Delegato Supplente è stato eletto il Vice Segretario Provinciale, Alessandro Bafumo.

Con questo appuntamento congressuale, la Federazione PSI di Palermo conferma il proprio impegno per il territorio.

