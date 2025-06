“Esprimiamo il nostro più sincero apprezzamento per i recenti interventi intrapresi dal nostro Sindaco con i progetti di riqualificazione urbana, efficientamento e mobilità sostenibile adottati nell’ambito del Pua. Questi interventi sono uniti a quelli di potenziamento del personale delle forze dell’ordine su tutto il territorio, con maggiore attenzione per le zone più a rischio, ma anche all’incremento dell’organico della Polizia municipale, avviato con un sistema – quello dello scorrimento delle graduatorie – che ha permesso un notevole contenimento della spesa pubblica. A questo si aggiunge la previsione di controlli più serrati ed interventi concreti per il conferimento dei rifiuti: tutte iniziative fondamentali per contrastare il degrado e l’illegalità che in questo particolare momento vengono da più parti denunciate e rappresentano sicuramente un segnale di forte volontà di cambiamento e attenzione alle esigenze della nostra comunità. Riponiamo, dunque, fiducia in queste azioni e ci impegniamo a sostenere come sempre fatto ogni ulteriore iniziativa che possa contribuire a rendere Catania una città più sicura e vivibile”.

Lo dichiara la coordinatrice Mpa di Catania Pina Alberghina.





