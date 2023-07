L’assessore Giancarlo Pavano informa che sul sito istituzionale del Comune ( www.comune.siracusa.it ) è stato pubblicato l’avviso per l’adesione al bando di Democrazia partecipata 2023. Si tratta della selezione di idee progettuali presentate da cittadini, singolarmente o in forma associata, che poi vengono finanziate direttamente dal Comune.

La scadenza è fissata alle ore 12 del 31 luglio prossimo. Il bando, la scheda per la presentazione dell’idea progettuale e il regolamento si possono scaricare dalla homepage del sito: o dall’apposita sezione creata per l’anno in corso oppure sotto la voce “Avvisi e news” o, ancora, utilizzando il link https://www.comune.siracusa.it/index.php/it/il-comune/1857-gabinetto-del-sindaco/ufficio-relazioni-con-il-pubblico-e-con-la-citta/bandi-ed-avvisi-programmi-complessi/democrazia-partecipata-u/democrazia-partecipata-2023/4767-avviso-di-democrazia-partecipata-2023 .

La somma stanziata per il 2023 ammonta a 47.942,64 euro; ciascun progetto potrà essere finanziato fino a al massimo di un terzo dell’importo previsto, cioè 15.980,88 euro. Come requisito essenziale i progetti devono avere una ricaduta sul territorio ed essere durevoli nel tempo.

