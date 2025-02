Dopo la grande sperimentazione elettronica, con il concerto dei Three Second Kiss, in calendario venerdì 14 febbraio alle 21.30, è tempo di rock per “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie di Zo Centro culture contemporanee di Catania, organizzata attraverso un nuovo sodalizio fra la direzione artistica di centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo.

L’opening act è affidato ai catanesi Lealea, band shoegaze, post punk e slacker rock. Diffusioni musicali pre e post live a cura di Pul del collettivo KVA.

Sin dai loro primi passi a Bologna nel 1993, i Three Second Kiss sono stati una delle band di punta della scena alternativa post punk, math rock e noise italiana, affermando la loro presenza anche sui palchi internazionali grazie a un approccio personale al suono e alla composizione e a una forte attitudine live.

Un trio chitarra/basso/batteria dal sound crudo e angolare, con una devozione per la pura elettricità. Chitarre affilate e interplay dinamico tra basso e batteria, quello dei Three Second Kiss è un viaggio tra scosse ritmiche ed improvvise esplosioni metalliche in perenne equilibrio tra melodia e dissonanza.

Da alcuni anni la formazione – che vede ancora in line up i membri originari Massimo Mosca alla voce e al basso e Sergio Carlini alla chitarra – ha un tocco di Sicilia dentro con il catanese Sacha Tilotta alla batteria. Sette album all’attivo, l’ultimo “From Fire I Save the Flame”, registrato e mixato da Don Zientara, ingegnere del suono dei Fugazi e di tante band e dischi marchiati Dischord records. Gli album dei Three Second Kiss sono stati pubblicati e distribuiti da etichette internazionale come Southern Rec, Slowdime Rec/ Dischord rec di Washington DC, l’americana Sickroom rec e l’europea Africantape rec, due album dei quali registrati con il compianto ingegnere del suono Steve Albini (Nirvana e Uzeda tra i suoi dischi), due partecipazioni, nel 2002 e nel 20012, al festival britannico All Tomorrow&Parties, tre tour negli Stati Uniti assieme a band come June of 44, Shellac, Shipping News e diversi tour europei, concerti trasmessi da John Peel su Radio One BBC al loro esordio.

Nati nel 2022, i catanesi Lealea – Sebastiano Di Mauro chitarra e voce, Giulia Risicato basso e voce, Samuele La Monaca chitarra e Emanuele Schirripa batteria – a fine 2024 hanno fatto uscire l’ep “Betsy”, un continuo duello delle due chitarre sempre in primo piano, oltre a tanta energia e sorprese.

Un forte ep di debutto dove ognuna delle 5 canzoni ha idee fresche e sorprendenti che danno vita alla musica.

Il direttore artistico di Zo Sergio Zinna: “Pulsar rappresenta un’evoluzione diretta del contenitore Retour, organizzato (sempre in collaborazione con operatori ed associazioni del territorio) nelle due precedenti stagioni musicali. Il nuovo format si prefigge di alzare l’asticella e di restituire alla città di Catania un respiro internazionale ancora troppo poco presente nelle programmazioni live della città. A Catania difficilmente negli ultimi anni sono arrivate band di una certa caratura dall’estero, quindi stiamo provando a mettere in piedi un meccanismo che ci riconnetta alla circuitazione di band internazionali, che attualmente s’interrompe al Nord o Centro Italia”.

Per maggiori info sui biglietti: https://dice.fm/partner/dice/event/7d6lwp-camilla-sparksss-pulsar-live-z-10th-jan-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets

Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.





Luogo: Piazzale Rocco Chinnici , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Data Inizio: 14/02/2025

Data Fine: 14/02/2025

Ora: 21:30

Artista: Zō Centro culture contemporanee

Prezzo: 18.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.