Una svolta attesa da anni: il Consiglio della VII Circoscrizione ha approvato ieri 7 luglio 2025 la mozione presentata dai consiglieri Simone Aiello e Giovanni Galioto per la realizzazione di un ampio parcheggio da 292 posti auto nell’area di Punta Barcarello, come già previsto dal vigente Piano Regolatore Generale e inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche con la denominazione “Parcheggio Sferracavallo – Punta Barcarello”.

Un’opera strategica e non più rinviabile, che punta ad affrontare una delle emergenze più sentite dai cittadini: il caos viario estivo. L’area, infatti, durante la stagione balneare è letteralmente invasa da auto, con traffico paralizzato, parcheggi selvaggi e disagi pesanti per residenti, bagnanti e attività locali.





La mozione prevede inoltre l’inclusione di una piccola isola ecologica estiva, da attivare solo nel periodo estivo, recintata e videosorvegliata, per una raccolta differenziata efficiente e controllata. Un servizio fondamentale per evitare degrado e abbandono dei rifiuti in una zona ad alta frequentazione turistica.

“I cittadini di Sferracavallo e dell’intera città meritano interventi seri e concreti. Il parcheggio di Punta Barcarello è un’opera prevista da tempo, sostenuta da atti ufficiali e oggi rafforzata da una chiara volontà politica.





“Ci auguriamo adesso che il sindaco Roberto Lagalla e l’intera Giunta comunale si attivino con determinazione affinché questa proposta possa tradursi in un atto progettuale concreto e relativo finanziamento, completando e valorizzando quanto già realizzato con il nuovo lungomare di Barcarello”, dichiarano i consiglieri proponenti” dichiarano i consiglieri Antonino Randazzo (Consiglio comunale di Palermo), Simone Aiello e Giovanni Galioto (VII Circoscrizione comune di Palermo).

Una proposta che va nella direzione di un litorale più ordinato, accessibile e sostenibile. Ora servono solo volontà e tempismo per trasformare l’approvazione della mozione in azioni concrete.

