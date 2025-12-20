Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna presente con uno stand alla Fiera della V edizione del Presepe vivente nel boschetto di Partanna Mondello a Palermo

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, domenica 21 e venerdì prossimo 26 dicembre, con un proprio Info Point, alla fiera della V edizione del Presepe vivente nel boschetto di Partanna Mondello, a Palermo, un evento che ogni anno richiama centinaia di visitatori.

Questa manifestazione, di grande rilevanza turistica e culturale, sarà un’occasione per valorizzare le eccellenze enogastronomiche locali e sensibilizzare le imprese del territorio sull’importanza della digitalizzazione e della sostenibilità. Un’area sarà dedicata alle scuole e alle associazioni, con attività didattiche e divulgative sul tema dell’alimentazione sostenibile e dell’innovazione.

Nel contesto della fiera agroalimentare di Natale, il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna offrirà ai visitatori servizi di consulenza, formazione e assessment coinvolgendo cittadini e imprese per favorire la digitalizzazione e promuovere l’economia del territorio.

“Il Presepe vivente di Partanna Mondello rappresenta una manifestazione di grande richiamo culturale, turistico e sociale, in grado di coinvolgere cittadini, studenti e imprese e generare un notevole impatto economico per il territorio. E’ una vetrina importante in cui promuovere il dialogo tra innovazione tecnologica e tradizione e poter diffondere i servizi offerti dal Punto Impresa Digitale”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna.

“La presenza del Punto Impresa Digitale all’evento del Presepe vivente di Partanna Mondello – sottolinea il segretario generale Guido Barcellona – è un’importante occasione per sensibilizzare le imprese del territorio sull’importanza di adottare soluzioni innovative che favoriscano la loro trasformazione digitale, rendendole più competitive e preparate ad affrontare le sfide dei mercati moderni. Infatti, solo attraverso l’integrazione di nuove tecnologie e modelli sostenibili, è possibile cogliere le opportunità di crescita e rispondere alle sfide del cambiamento”, conclude.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it oppure visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/pidpaen, il profilo linkedin https://www.linkedin.com/company/pidpaen/ o il profilo Instagram https://www.instagram.com/pidpaen/.





Luogo: Palermo, via Santocanale, PALERMO, PALERMO, SICILIA

