Poker di puntate per Monday Night, il primo late show italiano trasmesso in diretta multisocial. Anche il quarto appuntamento del format ideato e condotto da Vincenzo Canzone ha confermato la crescita costante di un progetto dallo stile e dai toni innovativi, capace di rivoluzionare il modo di fare intrattenimento online.

Lunedì 27 ottobre, alle 21, migliaia di utenti si sono collegati in contemporanea su YouTube, Instagram, TikTok, Facebook e Twitch, scegliendo di abbandonare la televisione tradizionale per un’esperienza digitale più libera e interattiva. Il programma è disponibile anche su Sestarete TV, canale 81 del digitale terrestre in Sicilia, ampliando così la propria platea tra web e tv regionale.





Protagonista della quarta puntata è stata Rossella Leone, attrice e moglie di Salvatore Ficarra del duo Ficarra e Picone. L’artista ha raccontato con naturalezza le sue origini pugliesi e i primi passi nel mondo dello spettacolo, tra radio e piccole tv locali, partendo da una famiglia che inizialmente non vedeva di buon occhio il teatro.

Come in ogni episodio di Monday Night, il dialogo si è arricchito della presenza di altri ospiti in collegamento. Rossella Leone ha interagito con l’attore e amico Rosario Terranova e ha ricevuto un videomessaggio a sorpresa da Antonio Pandolfo, protagonista della terza puntata del programma.

Durante la diretta, spazio anche alla musica e alla cultura con l’intervento di Rossana Raguseo, direttrice artistica dello spettacolo “Voglio Vederti Danzare”, omaggio a Franco Battiato in programma il 9 novembre al Teatro Politeama di Palermo. Un evento celebrativo che ricorda gli ottant’anni dalla nascita e i quattro dalla scomparsa del Maestro, accompagnando gli spettatori in un viaggio tra le diverse stagioni della sua produzione artistica.





A gestire le interazioni in tempo reale sui vari canali social è stata Sonia Raccardi, che ha dato voce al pubblico e alimentato il dialogo tra conduttore, ospiti e community, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente e partecipativa.

Il programma tornerà lunedì 3 novembre con una nuova puntata in diretta multisocial, che prevede una doppia ospitata con Antonio Panzica, medico e attore, e Sonia Hamza, presentatrice televisiva. Una serata che promette ancora una volta ritmo, ironia e interazione, confermando Monday Night come uno dei format digitali più seguiti e innovativi del panorama italiano.

