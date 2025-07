Trapani si prepara ad accogliere il Green Valley Pop Fest 2025 e, per l’occasione, la Regione Siciliana ha predisposto un piano straordinario per agevolare gli spostamenti e ridurre l’impatto sul traffico veicolare.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, ha annunciato l’attivazione di quattro treni speciali tra domenica 27 e lunedì 28 luglio per facilitare l’afflusso e il deflusso degli spettatori diretti al grande evento musicale nel capoluogo trapanese.

Quattro treni straordinari per collegare Castelvetrano e Trapani

“Abbiamo disposto l’allestimento di treni speciali in occasione dell’evento che si svolgerà a Trapani domenica prossima, come già fatto per altre grandi manifestazioni – ha dichiarato Aricò –. Agevoliamo così i tanti appassionati di musica che vorranno assistere al concerto, offrendo loro una valida alternativa al mezzo privato, nell’ottica di non congestionare il flusso veicolare su strade e autostrade, già di per sé sostenuto in questo periodo di vacanza”.

Il piano prevede due convogli straordinari da Castelvetrano a Trapani, con partenza alle 14:37 e alle 15:50 di domenica 27 luglio, ideali per raggiungere il luogo del concerto in tempo utile. Per il rientro, sono stati organizzati due treni notturni nella fascia tra domenica e lunedì, in partenza da Trapani alle 2:30 e alle 3:00.

Aricò ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per la collaborazione istituzionale: “Ringrazio la direzione regionale di Trenitalia per la disponibilità dimostrata, ancora una volta, nel condividere l’obiettivo del governo Schifani di offrire ai viaggiatori in Sicilia un servizio sempre più efficiente e adeguato alle richieste dell’utenza”.

Una scelta che punta non solo a migliorare la mobilità in occasione di eventi di richiamo, ma anche a promuovere il trasporto pubblico ferroviario come soluzione concreta per la sostenibilità e la gestione del traffico durante i picchi stagionali.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.