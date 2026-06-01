Un pomeriggio diverso dal solito, una presentazione fuori dalle righe nella sala Galatea del Comune di Acireale, in piazza Duomo, dove Tiziana Pizzo ha parlato, insieme alla sorella Donatella, del suo libro intitolato “Quella stagione perfetta” – lo scudetto Alidea Catania 1980 -, intervistate dalla giornalista Simona Mazzone. Alla manifestazione, targata Asi Catania, sotto la guida del presidente Angelo Musmeci e Unvs di Acireale presieduta da Rodolfo Puglisi, con il patrocinio del Comune di Acireale, hanno partecipato, oltre al pubblico delle occasioni, anche alcuni protagonisti dell’epoca più emozionante per la pallavolo siciliana.

Gli anni d’oro dello scudetto vinto dalla Alidea, squadra femminile nata dalla fusione tra Torre Tabita e Bowling, sotto la guida della coach Lilyana Caponnetto, più conosciuta come Lilyana Pizzo.

Foto, personaggi e ricordi in un volume che è memoria sportiva e romanzo familiare, attraverso la storica vittoria dello scudetto della squadra femminile catanese.

Le due sorelle Pizzo, tra emozioni e ricordi, hanno rivissuto quell’epoca insieme ai presenti in un racconto brillante e gioioso, ricco di episodi personali e simpatici dietro le quinte.

Assieme a loro si sono alternati, con interventi intelligenti e appassionati, anche Rosario Raneri che ha parlato in qualità di assessore, ma anche come vivace figura di riferimento della pallavolo acese, ricordando i tempi in cui la squadra della Pizzo giocò proprio ad Acireale e poi le “ragazze” di quella stagione che hanno condiviso il proprio personale ricordo, illustrando anche episodi impressi nella loro memoria.

Poi Riccardo Castro, presidente della Seus 118 ha ringraziato la Pizzo perché ha impresso nero su bianco un periodo indimenticabile, un periodo che “dovrebbero conoscere tutti i giovani”, come sottolineato dal senatore Salvo Pogliese che si è augurato per le nuove generazioni la lettura di questo emozionante lavoro.

Tanti aneddoti nelle parole di Paolo Vecchio, figlio di Tony Vecchio e dell’avvocato Francesco Strano Tagliareni che hanno parlato dell’Alidea e dello sponsor di allora, la Anvecar.

Orgogliosi per la riuscita dell’incontro i due organizzatori, Musmeci e Puglisi che hanno ringraziato le sorelle Pizzo per la magnifica serata a cui hanno partecipato anche la presidente della commissione cultura Simona Postiglione, il presidente della consulta dello Sport Toruccio Di Maria, il presidente regionale Ussi Gaetano Rizzo, il vice presidente vicario nazionale Unvs Filippo Muscio e il dirigente nazionale Unvs Piero Risuglia. Alla fine è stato conferito a Tiziana Pizzo il riconoscimento Unvs di ambasciatrice dell’anno, con la consegna di medaglie a entrambe le sorelle.

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