Potrebbe esserci stato un errore nella formulazione di un quesito da parte del “Formez” in occasione del concorso pubblico su base regionale, per esami, per il reclutamento di complessive 3.839 unità di personale non dirigenziale, da assumere con rapporti di lavoro a tempo pieno e determinato, per una durata non superiore a trentasei mesi, da inquadrare nel livello del comparto Funzioni locali – Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali (Triennio 2019-2021) presso gli Ambiti Territoriali Sociali. Il quesito riguarda i concorrenti che si sono presentati per il profilo di “Funzionari Amministrativi”. In Sicilia sono previste 142 funzionari per il potenziamento degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) . La graduatoria definitiva non è stata ufficialmente ancora pubblicata. Nel sito “InPa portale del reclutamento” che ha comunicato l’ esito della prova agli idonei è stato infatti pubblicato il seguente aggiornamento del concorso dove testualmente si legge “A seguito di segnalazioni aventi ad oggetto un quesito somministrato in occasione della prova scritta del profilo Funzionario Amministrativo, si è proceduto alla ricorrezione ed al conseguente aggiornamento dei punteggi. Pertanto, si invitano i candidati, che hanno sostenuto la prova scritta del profilo Funzionario Amministrativo, a prendere visione del relativo esito attraverso la piattaforma Concorsi Smart, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID”. Secondo alcuni concorrenti, che hanno già inviato note in autotutela al “Formez” il quesito riguarda coloro i quali si sono presentati per il turno concorsuale di mattina nella giornata prestabilita per il concorso con il profilo di Funzionario Amministrativo, mentre nel pomeriggio il quesito non è stato presente nella prova concorsuale. Ad alcuni concorrenti è stato rettificato il voto mentre altri si sono visti inseriti in graduatoria. Non si conosce ancora ufficialmente la decisione della Commissione dopo la segnalazione del quesito che è stato rettificato, ma non è da escludere la possibilità di “potenziali ricorsi” da parte dei concorrenti partecipanti alla prova pomeridiana se il quesito rettificato ha creato eventuali “vantaggi” in termini di punteggio.

