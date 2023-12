Nella pesca come in tutti gli altri settori, “sostenibilità” non può riferirsi solo al problema ambientale. Spesso nei processi di transizione verde viene ignorata del tutto la sostenibilità umana La sostenibilità, infatti, non ha solo a che vedere con la sopravvivenza del tonno rosso, ma anche con quella della millenaria pratica della pesca a questa specie, una pesca che è profondamente legata alla cultura di tutto il Mediterraneo.

In un’Italia sempre più vecchia, in cui la situazione economica si fa di giorno in giorno più difficile

Intendo mettere in evidenza è il ruolo fondamentale della pesca in riferimento alle modalità di apprendimento e trasmissione del mestiere attraverso le generazioni, come essi influenzano e sono influenzati dalla divisione degli spazi e dei tempi all’interno della famiglia con particolare attenzione alle differenze di genere

La difesa delle comunità di pescatori di fronte ai processi di globalizzazione che investono anche il settore ittico, la salvaguardia ecologica degli oceani per le future generazioni,

un’opportunità di rilevare le questioni che questi lavoratori devono quotidianamente affrontare nell’esercizio delle loro funzioni professionali e marittime, con impegno a sostenere i diritti umani, il commercio equo e la difesa dell’ambiente

Credo quindi che ci sia ancora moltissimo da fare in questo settore, anche se siamo felici di sapere che i tonni rossi continueranno a nuotare nei nostri mari.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.