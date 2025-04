Arriva, a Palermo, la mostra “Quotidiano” dell’artista Tommaso Chiappa. Un’installazione site-specific nata in esclusiva per lo Splendid Hotel La Torre di Mondello a Palermo.

In “Quotidiano”, Chiappa, attraverso una parola che contiene al suo interno tantissimo, vuole trasportarci in ciò che avviene o che si ripete ogni giorno, come ad esempio una passeggiata, una routine, un modo di vivere ordinario.

L’inaugurazione è in programma domenica 6 Aprile 2025, alle ore 11.00, in via Piano Gallo, 11, a Palermo. La mostra sarà visitabile fino al 20 settembre 2025 negli orari dell’hotel Splendid La Torre.

“Intanto inizio col dire che proporre la mostra all’interno di un hotel, di un luogo di tutti, sicuramente di turisti, non è casuale – spiega Tommaso Chiappa -. Negli ultimi anni del mio lavoro mi sono sempre più allontanato da un sistema di mostre in contesti usuali: questo, credo, sia il futuro dell’arte contemporanea. Troppo spesso noi artisti, curatori o galleristi ci sentiamo gli unici eletti a comprendere o a divulgare l’arte, ma io reputo che la pittura, il creare arte, nasca da un’esigenza di esprimersi e di riosservare il mondo e proporne una visione. La location è fondamentale, perché, allargando le possibilità, una fabbrica, uno studio, un muro, un’azienda diventano portatori di messaggi, divulgatori di cultura. Mondello, ad esempio, per me è un luogo carico di ricordi legati alla mia infanzia, al rapporto con il mare, all’osservazione dell’infinito, insomma sta all’origine della mia pittura “. Nelle opere di quotidiano l’artista quindi partendo dal reale apparentemente scontato vai in profondità cercando una penetrazione nel reale di fondamentale importanza. Questo andare in profondità rileggendo la realtà sospendendola è una caratteristica dell’artista che cerca un possibile incontro con qualcosa di inatteso”.

Per visite guidate e per incontrare l’artista si consiglia di mandare un whatsapp al seguente numero 339/8697986 o mandare una email a tommasochiappa7@gmail.com –www.tommasochiappa.eu.

