Un Natale all’insegna della solidarietà, dell’integrazione e del cambiamento. È questo lo spirito dell’iniziativa benefica promossa dalla FAILP CISAL, in collaborazione con l’Associazione Cappuccini di Catania, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà e portare un sorriso ai bambini da 0 a 14 anni attraverso la raccolta di giochi, libri, materiale scolastico e piccoli doni.

L’iniziativa prevede quattro appuntamenti dedicati alla raccolta: 6, 7 e 14 dicembre, dalle ore 09:00 alle 13:00. Marciapiede di fronte all’ingresso principale della Villa Bellini (via Etnea 286, Catania) – Raccolta aperta alla cittadinanza. 10 dicembre, dalle ore 09:00 alle 13:00 – Locali del CS – ex mensa – Raccolta riservata esclusivamente ai dipendenti dell’Ente Poste.

La campagna, accompagnata dal messaggio “Uniti possiamo fare la differenza. Accendi un sorriso, dona anche tu!”, invita tutta la comunità a partecipare con un gesto semplice ma dal grande valore umano.





Da sempre attenta ai temi sociali e di sostegno alle fasce più fragili, la FAILP CISAL promuove l’iniziativa con l’obiettivo di rafforzare la cultura della solidarietà all’interno della comunità catanese.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di trasformare il Natale in un vero momento di condivisione e vicinanza — afferma Loredana Marcellino della FAILP CISAL —. In un periodo storico complesso crediamo che gesti semplici ma concreti possano generare un impatto enorme, soprattutto per i bambini che vivono situazioni di fragilità. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare: ogni dono rappresenta un messaggio di speranza, un abbraccio simbolico che arriva dove ce n’è più bisogno. Insieme possiamo davvero fare la differenza”.

Cisal Catania – con il suo Segretario provinciale Giovanni Lo Schiavo – conferma il proprio sostegno all’iniziativa promossa da Loredana Marcellino, da sempre impegnata nel sociale a supporto dei più deboli, ribadendo i valori espressi nel Congresso: integrazione e solidarietà.

