“E’ trascorso quasi un anno e mezzo da quando l’Ato rifiuti Pa 4, ex Coinres, ha trasmesso ufficialmente al presidente della SRR Palermo Provincia Ovest, Matteo Amabile, l’elenco del personale avente diritto di legge al transito nella medesima Società di Regolamentazione dei rifiuti, eppure per 15 lavoratori ancora nulla si muove”. A dichiararlo dalla Fit Cisl Sicilia sono il segretario generale Dionisio Giordano, insieme ai segretari regionale e territoriale con delega ai servizi ambientali, Vincenzo Traina e Alessandro Miranda. I tre sindacalisti aggiungono: “la legge 9 del 2010 impone il passaggio dei lavoratori dagli ex Ato rifiuti alle SRR, ci sono ancora 15 lavoratori Ato, tra l’altro ex dipendenti comunali, in servizio presso il Coinres in liquidazione, che non sono stati ancora assunti dalla SRR Palermo Provincia Ovest. Come se non bastasse, gli stessi lavoratori sono ancora in attesa di ricevere la retribuzione del mese di maggio”. Dalla Fit continuano: “esortiamo il presidente della SRR a dare seguito a queste assunzioni completando l’organico della Società, ottemperando alla legge ed evitando l’avvio di azioni legali per responsabilità soggettiva. D’altronde la stessa Società di regolamentazione rifiuti che insiste su 22 comuni della provincia di palermo, in testa Monreale e Misilmeri, da tempo ha già’ assunto 7 unità, prima a tempo determinato, poi trasformate a tempo indeterminato ed a più riprese è stata sollecitata dalla nostra organizzazione a restare dentro il perimetro del rispetto della legge”. E concludono “all’assessore regionale Francesco Colianni e al direttore generale del Dipartimento Regionale rifiuti Arturo Vallone, l’invito a sollecitare il Presidente Amabile e i sindaci dei comuni soci della SRR, a non giocare con il futuro di 15 famiglie. Noi siamo pronti ad attivare le vie legali e chiedere l’intervento dell’Anac, se nelle prossime ore non arriverà l’unica risposta accettabile, l’assunzione nella SRR”.

