Appuntamento sabato 2 e sabato 30 agosto a San Paolo e al Fasano con l’iniziativa che punta a coniugare decoro urbano, responsabilità collettiva e rispetto dell’ambiente.

Rifiuti ingombranti, legno, plastica dura, RAEE: sabato 2 e sabato 30 agosto torna a Gravina di Catania “Svuota la Cantina”, l’iniziativa che consentirà ai cittadini-utenti lo smaltimento sostenibile di mobili, sedie e tavoli di legno, divani, materassi, poltrone ma anche apparecchi elettronici, elettrodomestici ed altri oggetti non più funzionanti o utilizzabili. L’obiettivo è quello di coniugare decoro urbano, responsabilità collettiva e rispetto dell’ambiente.





“Svuota la Cantina”, progetto voluto da Dusty ed organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si articolerà in due distinti appuntamenti:

-Sabato 2 agosto, Zona San Paolo: presso il Parcheggio della Scuola Rodari, dalle 7 alle 12.

-Sabato 30 agosto, Zona Fasano: presso lo slargo adiacente la Chiesa di San Bernardo, dalle 7 alle 12.

Dusty precisa che durante gli eventi in programma non sarà possibile conferire materiali pericolosi, pneumatici, amianto, vernici e altri rifiuti non espressamente indicati.

