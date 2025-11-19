Dusty comunica che da domani, giovedì 20 novembre, a Caltanissetta il servizio di raccolta del vetro sarà effettuato regolarmente, come previsto da calendario.

Le criticità della piattaforma per il conferimento del vetro, infatti, sono state risolte grazie alla fattiva collaborazione del consorzio CO.RE.VE.

Per un corretto funzionamento della filiera, Dusty raccomanda di conferire esclusivamente vetro e metalli in modo sfuso, senza alcun sacchetto di plastica né altri materiali non conformi. La presenza di impurità nei conferimenti può provocare sospensione del servizio o la riduzione dei contributi del CO.RE.VE.

È utile, infine, ricordare che in caso di rifiuti non conformi, l’utente è soggetto a sanzioni economiche.





