Un flusso sonoro di paesaggi emozionali, scambi dialettici, percorsi indipendenti: “Radioscapes” è nato tra i progetti della fucina di Tempo Reale e ha trovato vita in due improvvisatori dalla natura profondamente “elettrica”.

Alla rassegna PrimaVera Contemporanea organizzata da Curva Minore, venerdì prossimo (21 marzo) alle 21.15 in Sala Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4, a Palermo) si uniranno il fiorentino Francesco Giomi, regista del suono, collaboratore di Luciano Berio e di Virgilio Sieni, imprevedibile innamorato del live electronics e direttore di Tempo Reale; e il chitarrista elettronico Francesco Canavese, esperto di informatica musicale, componente dello staff di produzione di Tempo Reale.

Alle 22 Giomi si esibirà con i partecipanti al laboratorio LFO (Low Frequency Oscillator) che ha tenuto nei giorni precedenti: è un progetto di improvvisazione elettroacustica collettiva che, all’insegna della libertà espressiva, integra esperienze derivate dalla musica elettroacustica, modulata in schemi creativi completamente personali. Come il Low Frequency Oscillator nei sintetizzatori elettronici, così il conductor apre e chiude il suono dei musicisti, lo cambia, lo trasforma guidando il discorso musicale in un percorso estemporaneo. Nasce così “Back to silence”: guidati dal “conductor”, ognuno padrone fino in fondo del proprio strumento per ricercare il silenzio, ascoltare in una maniera nuova. Un silenzio fisicamente inesistente, ma che rende relativa e significativa qualsiasi azione sonora o corporea.

Prossimi appuntamenti. Esperimenti jazz inusuali con onde elettroniche, anche per il Trio Genera – Luca Venitucci melodica, sintetizzatori; Dario Miranda contrabbasso e Ermanno Baron batteria – che il 28 marzo presenta il primo album, “Active Obserbation”.

Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 21/03/2025

Data Fine: 21/03/2025

Ora: 21:15

Artista: Radioscapes

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.