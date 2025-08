Si è svolto a Ragusa presso la sede del Laboratorio degli Annali in via pezza, 108 il primo forum semestrale dedicato alle stragi della storia che hanno caratterizzato l’Italia. Il forum è stato fortemente voluto dal Prof. Carlo Ruta per sostenere la memoria storica forte e resistente sugli anni più bui della nostra Repubblica. L’evento e stato introdotto dal Prof. Carlo Ruta che ha tracciato le linee guida dell’evento nel contesto storico. Presenti il Dr. Gianluca Floridia ed il Prof. Senatore Giuseppe Lumia a lungo presidente della commissione Parlamentare Antimafia.





I relatori hanno spiegato da diverse angolazioni coerenti con i fatti ed il contesto storico – politico, l’impegno istituzionale e le situazioni che favorirono la strage di Bologna fascista e legata ad ambienti di Stato. I morti furono 85 e circa 200 feriti che si trovavano alla stazione di bologna in quel fatidico o2 agosto del 1980 alle ore 10.25. L’evento ha rappresentato un momento significativo che ha visto partecipare anche magistrati, dirigenti di Polizia di Stato e Cittadini.





Il Senatore Lumia nella parte finale ha esortato all’impegno ed alla partecipazione democratica affinché si faccia piena luce sui fatti dopo 45 anni. Nell’occasione il Prof. Carlo Ruta ha annunciato il secondo forum sulle stragi in Italia che si terrà il 12 dicembre 2025 e sarà dedicato alla strage di Piazza Fontana di Milano avvenuta il 12 dicembre del 1969. A 56 anni dall’evento storico ancora le indagini giudiziarie e la conoscenza storica ha luci ed ombre per gli innumerevoli depistaggi che hanno segnato il passo.

Luogo: Laboratorio degli Annali , via pezza , 108

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.