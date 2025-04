I portacolori Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS) si aggiudicano la gara valida per il Trofeo di 4^ zona riservato alle auto storiche, seguiti dai compagni di squadra Rizzuto-Rizzuto (Porsche 911 Carrera RS)

Il sodalizio presieduto da Eros Di Prima si fregia dell’ennesima Coppa Scuderie

Pronostici della vigilia ampiamente rispettati in quel di Chiusa Sclafani, teatro del 9° Rally Valle del Sosio Historic, round d’apertura del Trofeo 4^ zona (TRZ), andato in scena nel Palermitano lo scorso fine settimana. Nell’avvincente confronto agonistico riservato alle auto storiche, la Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) l’ha fatta da padrona fregiandosi della Coppa Scuderie in virtù dei risultati conseguiti dai propri portacolori. La gara, infatti, se l’è aggiudicata Giuseppe Termine (Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento), navigato da Sergio Musso, grazie a un mix di tenacia, esperienza e fortuna. Il talentuoso pilota riberese, autore di tre scratch in altrettante prove speciali, infatti, già certo del secondo gradino del podio, ha di fatto conquistato il successo a ruote ferme sopravanzando a sorpresa i compagni di squadra Giosuè e Fabio Rizzuto, che si sono visti affibbiare (come da regolamento) oltre due minuti di penalità per un ritardo all’ultimo controllo orario, a causa dello spegnimento della loro Porsche 911 Carrera RS.





Fino allo sfortunato episodio, i fratelli palermitani avevano recitato l’indiscusso ruolo di protagonisti, passando al comando sin dallo start e imponendosi in cinque frazioni cronometrate delle nove in programma. Detto dei due equipaggi battistrada, da registrare la quinta piazza assoluta e un più che prezioso quanto sudato argento nel 3° Raggruppamento conseguito dai vincitori della passata edizione, ovvero, Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, su Porsche 911 Sc, nonostante i ripetuti problemi accusati al cambio. Alle loro spalle nella medesima categoria, si sono inseriti i sempre competitivi Rosario e Alfredo Altopiano, su Opel Ascona 400. Vincenzo Lo Presti (Lancia Fulvia Coupé), con Alessandro Catania, invece, ha fatto suo il bronzo nel “Secondo”. Da menzionare i primati di classe per Cosimo Labianca-Erminia Rizzo (Opel Kadett GTE), inseritisi altresì nella top ten, Salvatore Battaglia-“Kowalski” (Bmw 635), Italo Ricevuti-Monica Catalano (Bmw 2002 TII), Luigi e Giovanni Marino (A/112 Abarth) e Giovanni Bonafede-Flavia Vizzari (Seat Marbella), nonché i piazzamenti di Giuseppe e Gianmarco Amato (Opel Kadett GTE) e di Eugenio Colonna Romano-Dario Di Salvo (Fiat Ritmo 130).

Tra i ritiri “illustri”, invece, quello di Angelo Diana (BMW M3), con Giuseppe Di Salvo, quando deteneva saldamente la leadership del “Quarto” e nell’analoga divisione, quello dei detentori del titolo TRZ 2024, ovvero, Fulvio Garajo e Vincenzo Giambertoni, su Renault 5 GT Turbo, per la rottura di un giunto. Per chiudere con la competizione dedicata alle vetture moderne, giunta alla diciottesima edizione nonché appuntamento inaugurale della Coppa ACI Sport 9^ zona (CRZ), dove sono andati a punti nella “R2” Giovanni Barreca (Peugeot 208 Rally4), coadiuvato alle note da Marco Marin, e Salvatore Vitale (Renault Twingo Rally4), in coppia con Vincenzo Mannina.





Classifica finale 9° Rally Valle del Sosio Historic

1. Termine-Musso (Porsche 911 Carrera RS) in 42’33”9; 2. Rizzuto-Rizzuto (Porsche 911 Carrera RS) a 2’06”6; 3. Adragna-Vercelli (Peugeot 205 GTI) a 2’22”9; 4. Modica-Savioli (Porsche 911 SC) a 2’27”5; 5. Di Lorenzo-Cardella (Porsche 911 SC) a 2’44”3; 6. Mistretta-Cangemi (Renault 5 GT Turbo) a 3’36”; 7. Altopiano-Altopiano (Opel Aascona 400) a 3’37”7; 8. “Red Devil”-Spirio (Renault 5 GT Turbo) a 4’49”1; 9. Cipolla-Midulla (Fiat Ritmo 130) a 4’57”4; 10. Labianca-Rizzo (Opel Kadett GTE).





