L’assessorato alle Politiche animaliste del Comune di Mascali ha avviato un’azione di contrasto al fenomeno del randagismo, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di branchi di cani vaganti, specialmente nelle ore notturne.

Per affrontare la situazione, sono state installate delle gabbie trappole. Si tratta di dispositivi autorizzati dall’Asp e conformi alle normative vigenti, progettati per garantire il benessere degli animali durante la cattura. Il vice sindaco e assessore alle Politiche Animaliste, Veronica Musumeci, ha confermato che l’operazione proseguirà e che nei prossimi giorni altre gabbie verranno posizionate in diverse zone del territorio comunale per un monitoraggio più capillare del fenomeno. L’amministrazione tiene a ringraziare pubblicamente l’associazione “La Porziuncola” per la sua professionalità e il prezioso supporto. La collaborazione, nel quadro di una convenzione per il servizio di accalappiamento dei cani, è considerata fondamentale per la gestione del problema in totale sicurezza, garantendo il rispetto degli animali e il controllo del territorio.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.