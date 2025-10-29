Randazzo e Gallina Giovanni (referente Cittadinanzattiva): proposte e soluzioni imminenti , pronti a chiamare in causa i neuropsichiatri, dirigenti scolastici e assistenti sociali.

Continua il tavolo tecnico in Audizione (riaggiornato dopo la prima riunione del 14 ottobre) per il servizio igienico sanitario per gli alunni disabili,

In commissione tutte le istituzioni presenti esprimono un’unica voce di soluzione della tragica situazione che sta colpendo i servizi per i disabili.

Si lavora ad un disegno di legge si stabilizzazione degli operatori igienico personale sanitari.





“In audizione abbiamo chiarito e proposto soluzioni” affermano Randazzo e Gallina – “fondo indipendente e servizio come la città metropolitana per i comuni, proporzione tra alunno e assistente, linea di divisione tra assistenza di base e assistenza sanitaria, tra le possibili soluzioni, estendere l’assistenza domiciliare anche a scuola. Siamo pronti a chiamare in causa i neuropsichiatri che non rilasciano la certificazione art 3 comma 3.”



Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.