Palermo. Cgil, Cisl e Uil Sicilia rappresentate da Elvira Morana con Gabriella Messina, Vera Carasi con Chiara Barbera e Luisella Lionti con Vilma Maria Costa esprimono “grande soddisfazione per l’approvazione da parte dell’Ars della norma che introduce anche nell’Isola l’obbligo di garantire almeno il 40% di presenza femminile nelle giunte comunali. Si tratta di una riforma attesa da tempo – affermano -, che finalmente allinea la Sicilia al resto del Paese e riconosce il valore della partecipazione delle donne ai processi decisionali nelle istituzioni locali. E’ un segnale importante di civiltà e di progresso democratico”. E le sindacaliste aggiungono: “Continueremo a vigilare perché questa riforma trovi piena attuazione e perché la doppia preferenza di genere venga inserita nel sistema elettorale regionale”.





