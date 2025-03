Il Movimento Femminile della Democrazia Cristiana esprime soddisfazione per l’approvazione, in Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, dell’emendamento che prevede la rappresentanza di genere nelle giunte comunali.

“Questo emendamento è una conquista fondamentale per le donne siciliane e ringraziamo l’onorevole Ignazio Abbate, presidente della Commissione Affari Istituzionali dell’Ars, per aver voluto fortemente l’approvazione di una norma che rappresenta un passo importante verso una politica locale più inclusiva e paritaria – dichiara Pina Provino, segretaria regionale del Movimento -. Ora chiediamo che il presidente dell’Ars calendarizzi al più presto il Ddl per rendere concreta questa riforma che, oggi, riguarda i comuni con oltre 15.000 abitanti, ma è importante venga estesa anche a quelli con popolazione inferiore”.





“L’approvazione dell’emendamento, per il quale si sono mosse le donne di tutto l’arco costituzionale, è un primo significativo passo verso una rappresentanza democratica e paritaria – prosegue -. Invitiamo tutte le donne di ogni schieramento politico e le associazioni femminili a restare unite e a sostenere la causa con la presenza in Aula e in piazza durante la votazione. Continuiamo il percorso intrapreso qualche mese fa, quando, anche grazie alla presenza trasversale in piazza delle donne di diversi partiti e associazioni, è stata bloccata la quota del 20%. Non molliamo, con l’impegno di tutte il traguardo è vicino. La Sicilia sulle quote di genere non deve restare indietro rispetto al resto d’Italia”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.