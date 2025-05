Venerdì 30 maggio alle ore 18.00, all’Agriturismo Vultaggio a Guarrato, si terrà l’ultimo appuntamento della terza edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” con il patrocinio del Comune.

Protagonista dell’incontro sarà il giornalista e scrittore Salvo Palazzolo, che presenterà il suo nuovo libro,

“L’amore in questa città” (Rizzoli, 2025).

Il romanzo ricostruisce, con intensità e rigore, un caso di cronaca nera avvenuto nella Palermo del 1935: l’omicidio della giovane studentessa Cetti Zerilli, archiviato in fretta dal regime fascista come un omicidio-suicidio. Una vicenda oscura, che Palazzolo riporta alla luce attraverso una narrazione appassionata e documentata, trasformando un femminicidio di Stato in memoria collettiva.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Maurizio Macaluso, mentre la prof.ssa Antonella Scaduto curerà la lettura di alcuni brani tratti dal romanzo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

