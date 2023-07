Segnalazione alla Stampa: Rassegna Patagiardino delle meraviglie (Fora Spora Summer Edition)

e “Storie di fanciulle coraggiose” – Spettacolo del 5 luglio 2023, h 18 al Piccolo Teatro Patafisico (a seguire “Shuma Tragliabissi”)

Continua la nostra rassegna di teatro per le nuove generazioni “Fora Spora – Summer edition” (tutti i mercoledì sino al 12 luglio) nel Patagiardino del Piccolo Teatro Patafisico (c/o il Complesso Pisani, Pad. 33, via G. La Loggia 5 – Palermo).

Mercoledì 5 Luglio, h 18.00 la mini-rassegna propone il terzo appuntamento con una produzione del Piccolo Teatro Patafisico “Storie di fanciulle coraggiose” per la regia di Gisella Vitrano, con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano.

A seguire una performance di Dario Muratore ispirata al suo libro “Shuma Tragliabissi” (Torri del Vento Edizioni).

Patagiardino delle Meraviglie

ForaSpora Summer Edition

dal 21 giugno al 12 luglio

ogni mercoledì alle ore 18,00 e a seguire *Serata Giuggiole in giardino

*Da quest’anno, sarà possibile fermarsi in giardino dopo lo spettacolo, con area giochi per i bambini e area relax per i grandi (sino alle 22). Se interessati flaggate la vostra partecipazione al momento della prenotazione dello spettacolo.

Mercoledì 5 LUGLIO 2023, h 18.00

STORIE DI FANCIULLE CORAGGIOSE

Ideazione e regia Gisella Vitrano

con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano

Piccolo Teatro Patafisico

Consigliato a bambine e bambini dai 6 anni.

>> Prenota il tuo posto attraverso questo link https://forms.gle/WrYvgrwLKgKBTC25A

È uno spettacolo di formazione tutta al femminile, in cui all’interno di una struttura drammaturgica vengono raccontate due storie, due antiche fiabe, da due narratrici diverse. In comune un filo conduttore, una ricerca, un pensiero: il percorso di ognuno di noi verso l’essere adulti. Le protagoniste delle nostre storie vivono le difficoltà della vita e le superano mostrando a se stesse il proprio valore. A simboleggiare tali difficoltà è la figura della strega, o vecchia nonnina, che in ogni storia si rapporta con la fanciulla protagonista in modo sempre diverso. Ma come in ogni fiaba, superato il conflitto attraverso i propri talenti arriva una presa di consapevolezza, l’affermazione del proprio essere dona e un finale gioioso.

a seguire

SHUMA TRAGLIABISSI

di e con Dario Muratore

Performance/presentazione del libro Shuma Tragliabissi di Dario Muratore, Torri del Vento Edizioni

Shuma Tragliabissi è la favola nera di un bambino che, cadendo tra le stelle del cielo buio e le bolle del mare profondo, esprime un desiderio come fosse una preghiera. E dato che le stelle cadenti alle volte esaudiscono i desideri degli umani, Shuma si risveglia tra gli abissi.

In compagnia di un cavalluccio marino, di un buffo granchio e di una mamma polpo, intraprende il lungo percorso verso il SopraSopra, allegoria delle rotte dei migranti.

Un viaggio tra i fondali del Mar Mediterraneo alla ricerca del proprio destino. Tra le mille peripezie Shuma incontra il leggendario ColaPesce che impegnato a tenere una delle co- lonne della Sicilia, lo avverte che un’altra colonna tra quelle che reggono la penisola sta per cedere. Un dubbio eterno lo invade: andare o restare?

PROSSIMI SPETTACOLI IN RASSEGNA

Mercoledì 12 luglio, h 18.00

Gulliver II. Viaggio nella terra dei giganti

